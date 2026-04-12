‘Krishti u ngjall’, dronët ndriçojnë qiellin e Dhërmiut për Pashkët ortodokse

Në kishën e Shën Harallambit në Dhërmi është mbajtur mesha solemne për Ringjalljen e Krishtit, një ceremoni që tashmë është kthyer në traditë për banorët e këtij fshati.
Qytetarë të shumtë kanë përcjellë urime dhe kanë ndarë momente feste nga kisha e Dhërmiut, duke e bërë atmosferën edhe më të ngrohtë dhe festive.
Në momentin kur akrepat shënuan mesnatën, thirrja “Krishti u ngjall” u shoqërua me një atmosferë të veçantë festive, ku nuk munguan fishekzjarrët. Risi për këtë vit ishte edhe spektakli me dronë mbi qiellin e Dhërmiut, duke i dhënë festës një dimension modern dhe mbresëlënës.