Berisha bëri deklaratën e tij para Spakut midis të tjerave shprehë kërkesa për transparencë në lidhje me takimet e zhvilluara në Aruba. Po në qoftë se ti kursen dhe nuk u thua shqiptarëve se Edi Rama i dërgoi ata në Aruba dhe kush janë ata, cilët janë ata.
Dhe se qeveritarët në Aruba kanë shkuar, kjo është 100 përqind e sigurt.
Janë të gjitha burimet.
Shumë mirë që vepron ndaj biznesmenëve apo trafikantëve që ishin në takim, por koka e Meduzës së takimit është Edi Rama dhe lejtnantët e tij që shkuan në Aruba.
A ishte Engjëll Agaçi, a ishte vetë Rama, a ishte Olsi Rama, se thotë aty diku Rama i gjatë, ata dy Ramat në dosje janë të shkurtër më thonë.
Mua më thonë se janë të shkurtër të dy, dhe mbetet që Rama i gjatë më thonë të jetë ose Edi ose Olsi.
Po nuk mund të them se është as Edi, as Olsi.
Atë që mund të them me siguri me 100 përqind që qeveritarët kanë shkuar nga Tirana në Aruba.
Dhe se ky është problemi më i madh i qytetarëve shqiptarë.
Po këta janë njëlloj me qeveritarët, nuk thonë emrat, fshehin emrat.
A nuk është ky një krim i vërtetë?
A nuk është kjo një fyerje, një përçmim për çdo qytetar të këtij vendi që nuk mund të dijë se cili është qeveritari që shkon dhe bën marrëveshje me paratë e krimit?
Turpi i mbuloftë!
‘Krim i vërtetë’/ Berisha: Në Aruba ishte edhe kryeministri Rama, po fshihen emrat
Berisha bëri deklaratën e tij para Spakut midis të tjerave shprehë kërkesa për transparencë në lidhje me takimet e zhvilluara në Aruba. Po në qoftë se ti kursen dhe nuk u thua shqiptarëve se Edi Rama i dërgoi ata në Aruba dhe kush janë ata, cilët janë ata.