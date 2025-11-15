Kreshniku surprizon Dafinën me Rolls-Royce luksoz

Këngëtarja e njohur shqiptare, Dafina Zeqiri, i ka lënë pa fjalë fansat pasi ka ndarë në rrjetet sociale detaje të një surprize të jashtëzakonshme nga bashkëshorti i saj, Kreshnik Gjergji.
Në Instagram, Dafina zbuloi se Kreshniku i ka bërë asaj dhuratë një makinë super-luksoze: një Rolls-Royce Cullinan të zi, të zbukuruar me një fjongo të kuqe. Vlera e kësaj makine, e cila konsiderohet si një ndër SUV-të më luksozë në botë, arrin shifra marramendëse, që kapin vlerën e 400 mijë eurove.
Në fotot e publikuara, makina shihet në një ambient të ndriçuar me drita të kuqe, ndërsa Dafina pozon me djalin para makinës luksoze.
Ajo e shoqëroi postimin me një mesazh ku thotë: “Ai doli me këtë… kështu që u sigurova që nuk do të hipja në diçka më pak”, duke shtuar hashtag-un që reflekton suksesin e tyre të përbashkët: “Kur ai fiton, shkëlqejmë të dy”.