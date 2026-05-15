Krerët fetarë, së bashku kundër martesave brenda gjinisë

Krerët e komuniteteve fetare në vend, kanë kundërshtuar njëherësh martesat brenda gjinisë.

Deklaratat e tyre u bënë në takimin që Këshilli Ndërfetar i Shqipërisë, mbajti në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të familjes.

Krerët e komuniteteve fetare në Shqipëri, kanë kundërshtuar martesën brenda gjinisë. Në një takim të Këshillit Ndërfetar, mbajtur për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të familjes, ata cituan librat e shenjtë, për të shenjtëruar vetëm martesën mes një burri dhe një gruaje.

Ndonëse asnjë prej tyre nuk e përmendi drejtpërdrejtë, mesazhet e tyre, nënkuptuan ligjin për barazinë gjinore miratuar së fundmi.

Liderët shpirtërorë i argumentuan qëndrimet e tyre me urdhëresat e librave të shenjtë, ndikimin që ka të fëmijët, dëmin që sipas tyre i jep familjes dhe kërkuan të ruhen traditat shqiptare dhe të tregohet qëndresë ndaj tendencave që shkojnë në kahun e kundërt.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top