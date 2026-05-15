Krerët fetarë, së bashku kundër martesave brenda gjinisë

Krerët e komuniteteve fetare në Shqipëri, kanë kundërshtuar martesën brenda gjinisë. Në një takim të Këshillit Ndërfetar, mbajtur për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të familjes, ata cituan librat e shenjtë, për të shenjtëruar vetëm martesën mes një burri dhe një gruaje.
Ndonëse asnjë prej tyre nuk e përmendi drejtpërdrejtë, mesazhet e tyre, nënkuptuan ligjin për barazinë gjinore miratuar së fundmi.
Liderët shpirtërorë i argumentuan qëndrimet e tyre me urdhëresat e librave të shenjtë, ndikimin që ka të fëmijët, dëmin që sipas tyre i jep familjes dhe kërkuan të ruhen traditat shqiptare dhe të tregohet qëndresë ndaj tendencave që shkojnë në kahun e kundërt.