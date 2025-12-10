Kremlini: Trump, lideri i vetëm perëndimor që kupton Rusinë

Ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov, në Këshillin e Federatës këtë mëngjes vlerësoi Donald Trumpin si liderin e vetëm perëndimor që tregon një mirëkuptim për qëndrimin e Moskës ndaj Ukrainës.

Lavrov gjithashtu sulmoi Mbretërinë e Bashkuar dhe BE-në, duke thënë se të dyja ishin në verbëri politike të pashpresë dhe po mashtronin veten me iluzionin e kapërcimit të Rusisë.

TASS raportoi më tej se Lavrov tha se Moska nuk ka ndërmend të shkojë në luftë me Evropën. Në vend të kësaj, Rusia mbetet e gatshme të përgjigjet nëse trupat vendosen në Ukrainë.

Lavrov foli mbi diskutimet e tij për planin e paqes me të dërguarin e SHBA-së Steve Witkoff në Moskë javën e kaluar, duke thënë se negociatori kryesor i Trump foli për nevojën për të siguruar të drejtat e pakicave kombëtare në Ukrainë.

