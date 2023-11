KQZ nuk i hoqi mandatin Kreshnik Hajdarit, “shpërthen” Lefter Maliqi

Pas mbarimit të seancës kur KQZ vendosi të mos i ndërpresë mandatin, ish-kandidati i Koalicionit “Bashkë Fitojmë” në Kuçovë, Lefter Maliqi e konsideroi një turp.

“Ne do të vazhdojmë betejën tonë deri në Strasburg. Turp e faqja e zezë. Është një turp dhe një skandal. Ky që bën ky është turpi më i madh i Shqipërisë. E kemi miratuar vetë në Parlament që kur nuk deklaron i ndërpritet mandati. Këta nuk pyesin as për Parlament, as për Gjykatë të Lartë dhe as për Gjykatë Kushtetuese”, tha midis të tjerash Maliqi.