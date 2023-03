Regjistrimi i fraksionit të vulës në KQZ, Celibashi: Afati për PD skadon sonte në mesnatë

KQZ ka miratuar sot miratuar listën e anëtarëve të KZAZ-ve pavaresisht se nuk e ka regjistruar ende Partine Demokratike si subjekt ne zgjedhjet e 14 majit. Gjatë një komunikimi me mediat sot kryetari i KQZ, Ilirjan Celibashi, tha se afati për Partinë Demokratike të fraksionit të vulës, që të sjellin deklaratën me firmën e Lulzim Bashës, skadon sonte në mesnatë. Ai tha se vendimarrja e KQZ do të bëhet publike pas skaadimit të këtij afati. Regjistrimin ne zgjedhje e pretendon edhe grupimi i Sali Berishës, por deri më tani i është mohuar nga KQZ-ja pas vendimit të Gjykatës së Apelit.