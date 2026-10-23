Kourtney Kardashian zbulon këshillën e pazakontë që mori nga Kanye West

Kourtney Kardashian ka zbuluar një detaj të veçantë nga e kaluara e saj sentimentale, duke rikthyer në vëmendje një këshillë që dikur i kishte dhënë reperi Kanye West, ish-bashkëshorti i motrës së saj, Kim Kardashian.
Gjatë episodit të fundit të reality show-t “The Kardashians”, 47-vjeçarja ndau këtë histori teksa po bisedonte me Landon Barker, djalin e bashkëshortit të saj, Travis Barker.
Gjatë bisedës, Kourtney i sugjeroi 23-vjeçarit që të priste deri në martesë për të kryer marrëdhënie seksuale.
“Mos e shpërdoro energjinë tënde”, ishte mesazhi që ajo përcolli, duke shpjeguar se kjo ishte këshilla e saj personale.
Por biseda mori një kthesë të papritur kur producentët e pyetën nëse ajo dhe Travis kishin pritur deri në martesën e tyre në vitin 2022 për të qenë intimë.
“Jo, por më kujtohet që Kanye më tha: ‘Ndiej sikur Zoti po më thërret të të them se nuk duhet të përfshihesh në marrëdhënie rastësore me njerëz të ndryshëm derisa të jesh me bashkëshortin tënd’”, rrëfeu Kourtney.
Ajo shtoi se e kishte marrë seriozisht këtë këshillë dhe se kishte shmangur lidhjet e tilla përpara se të vendoste të ndërtonte një marrëdhënie të qëndrueshme.
Kourtney Kardashian dhe Travis Barker kishin qenë miq dhe fqinj për vite me radhë, përpara se marrëdhënia e tyre të merrte një drejtim romantik në fillim të vitit 2021.
Lidhja e tyre u zhvillua shpejt dhe çifti kurorëzoi dashurinë me disa ceremoni martesore gjatë vitit 2022. Një vit më pas, ata u bënë prindër të djalit të tyre, Rocky.
Kourtney ka gjithashtu tre fëmijë, Mason, Penelope dhe Reign, nga marrëdhënia e mëparshme me Scott Disick. Ndërsa Travis ka dy fëmijë, Landon dhe Alabama, nga martesa e tij e mëparshme me Shanna Moakler.
Kanye West ishte i martuar me Kim Kardashian për rreth tetë vjet dhe së bashku kanë katër fëmijë. Gjatë asaj periudhe, reperi ishte pjesë e rrethit të ngushtë familjar të Kourtney-t.