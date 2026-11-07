Kourtney Kardashian dhe Travis Barker drejt ndarjes?

Kourtney Kardashian ka vendosur t’u japë fund thashethemeve që kanë qarkulluar së fundmi për marrëdhënien e saj me bashkëshortin Travis Barker.
Gjatë episodit të së enjtes, 5 nëntor, të reality show-t “The Kardashians”, 47-vjeçarja reagoi ndaj lajmeve sipas të cilave çifti nuk jeton më në të njëjtën shtëpi dhe po shkon drejt ndarjes.
Ajo i cilësoi këto pretendime si histori të sajuara, duke treguar se publicistja e saj e kishte kontaktuar për t’i kërkuar një koment lidhur me spekulimet.
“Revista po shkruan se ti dhe Travis nuk jetoni më bashkë dhe se po ndaheni”, i kishte thënë publicistja.
Përgjigjja e Kourtney ishte e drejtpërdrejtë: “I thashë: Le ta publikojnë. Le të shohim çfarë ndodh. Ata e dinë që nuk është e vërtetë”.
Kardashian zbuloi gjithashtu se një video në TikTok ishte bërë burim i këtyre spekulimeve.
“Dhe njerëzit i besojnë! Është kaq e çuditshme”, u shpreh ajo, duke mos e fshehur habinë për mënyrën se si përhapen lajmet e pavërteta në rrjetet sociale.
Në vend që të jenë duke jetuar të ndarë, Kourtney tregoi se po përfundojnë rinovimin e shtëpisë së tyre, me qëllim krijimin e një ambienti ku të gjithë pjesëtarët e familjes së përzier të ndihen rehat.
Ajo ka shpjeguar më herët se dëshiron që banesa të ofrojë më shumë hapësirë për fëmijët dhe të krijojë një atmosferë të re për të gjithë.
Kourtney dhe Travis kanë së bashku djalin Rocky, i cili festoi trevjetorin më 1 nëntor. Nga lidhja e mëparshme me Scott Disick, Kourtney ka edhe tre fëmijë: Mason, Penelope dhe Reign. Ndërsa Travis është baba i Landon dhe Alabama, si dhe njerku i Atiana de la Hoya.