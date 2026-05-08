Kosovë/ Lëvizja VV në zgjedhjet e 7 qershorit, koalicion me 3 parti të tjera

Lëvizja Vetëvendosje ka zyrtarizuar sot koalicionin për zgjedhjet e 7 qershorit me tre parti të tjera, Guxo dhe Alternativa, të cilat janë bashkuar edhe PSHDK-ja.

Mësohet se marrëveshja është nënshkruar sot, duke konfirmuar kështu vazhdimin e bashkëpunimit mes partive që aktualisht përbëjnë shumicën parlamentare.

Përmes një postimi në rrjete sociale, Partia Guxo ka deklaruar se ky koalicion synon të ofrojë stabilitet dhe një qeverisje të përgjegjshme që në qendër të çdo vendimi ka qytetarin e Kosovës.

Scroll to Top

