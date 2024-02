Kosova vendosi heqjen e dinarit serb, ambasadori i SHBA flet për tension

Ambasadori i SHBA-së në Kosovë, Jeffrey Hovenier në një deklaratë për media ka thënë se ka ndarë shqetësimet me kryeministrin Albin Kurti në lidhje me vendimin e BQK-së për dinarin serb.

Ai u shpreh se i frikësohet tensioneve të reja në Veri të Kosovës për shkak të rregullores së re të Bankës Qendrore të vendit lidhur me heqjen e dinarit serb.

Hovenier ka thënë se duhet të merren veprime të duhura për të siguruar që serbët do të ndihen të sigurt, pasi sot ka hyrë në fuqi rregullorja e re e BQK-së, e cila e ndalon përdorimin e dinarit në Kosovë.

“Serbët do të ndihen të shkëputur nga benefitet që përfitojnë. Askush nuk e dëshiron këtë”, tha Hovenier pas takimit me kryeministrin Kurti, teksa nuk dha detaje rreth diskutimeve me të parin e ekzekutivit.