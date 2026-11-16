Përzgjedhësi i Kosovës, Franco Foda, e ka vlerësuar si të vështirë përballjen me Irlandën, e cila zhvillohet nesër në kuadër të xhiros së fundit të fazës së grupeve në Ligën e Kombeve.
Në konferencën për media, Foda ka theksuar rëndësinë e kësaj sfide, duke bërë të ditur se Kosova do të synojë fitoren përmes kundërsulmeve, ndonëse edhe barazimi i konvenon në garën për vendin e dytë.
“Nuk mund të thuash nëse është e lehtë apo e vështirë. Për ne është ndeshje e vështirë dhe jemi të vetëdijshëm për rëndësinë e ndeshjes. Irlandës i duhet fitorja, ndërsa neve na konvenon edhe barazimi. Por në fushë ekipet hyjnë në fushë për fitore. Do të tentojmë nëpërmjet kundërsulmeve të fitojmë këtë ndeshje”, ka thënë Foda.
Ai ka konfirmuar gjithashtu se Edon Zhegrova nuk do të jetë në dispozicion për këtë takim për shkak të lëndimit, ndërsa pjesa tjetër e futbollistëve është e gatshme.
Kosova aktualisht renditet e dyta në Grupin 3 të Ligës B me gjashtë pikë, një më shumë se Irlanda, që ndodhet në pozitën e tretë. Austria tashmë e ka siguruar vendin e parë.