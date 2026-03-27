Kosova pa fat: Calhanoglu nuk ka dëmtim, do të jetë në 31 mars në Prishtinë

Shpresat e Kosovës për të mos patur përballë një nga mesfushorët më të mirë shuhen! Hakan Calhanoglu u zëvendësua gjatë minutave shtesë të ndeshjes së fituar nga Turqia ndaj Rumanisë, por regjisori (që fillimisht kishte prekur pulpën e majtë dhe më pas, pas minutës së 90-të, kishte lënë fushën) nuk ka pësuar asnjë problem muskulor. Turqia do të rikthehet në fushë të martën më 31 mars për të luajtur kualifikimin në Botëror në Prishtinë kundër Kosovës dhe Hakan do të jetë rregullisht në dispozicion të trajnerit Montella.
Një moment delikat në ndeshje
Është minuta e 90-të kur Hakan Calhanoglu, një nga liderët teknikë të kombëtares turke, rrëzohet në tokë. Lëvizja ishte e qartë: lojtari prek vazhdimisht pulpën e majtë, duke sinjalizuar një shqetësim që nuk mund të injorohet. Vincenzo Montella, trajneri i Turqisë, e kuptoi menjëherë seriozitetin e situatës dhe vendosi të mos rrezikojë më tej, duke zëvendësuar Calhanoglun me Kahveci.
Shqetësime për Turqinë
Fitorja ndaj Rumanisë solli eufori, por pa Hakan Calhanoglu në finalen e playoff-eve, misioni për Turqinë bëhet edhe më i vështirë. Sfida e radhës, që do të shohë Turqinë të përballet me Kosovën, është një takim i domosdoshëm për turqit, të etur për të siguruar një vend në Botërorin 2026.
Kohët e rikuperimit
Tifozët turq janë mësuar ta konsiderojnë Calhanoglun si një pikë referimi: vizioni i tij i lojës, goditjet standarde dhe aftësia për të ndezur stadiumin e bëjnë një element shumë të çmuar. E di mirë Franco Foda, që shpresonte të kishte një kundërshtar më pak për tu marrë specifikisht, por Calhanoglu do të jetë në fushë, bashkë me Yildiz e Guler.