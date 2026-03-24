“Kosova nuk harron”/ 27-vjetori i bombardimeve të NATO-s në Serbi

Presidentja e Kosova, Vjosa Osmani, ka përkujtuar 27-vjetorin e nisjes së bombardimeve të NATO mbi objektivat serbe. Nëpërmjet një postimi në Facebook, Osmani rikujtoi momentet kritike të vitit 1999, atëherë kur populli i Kosovës përballej me rrezikun e shfarosjes nga Serbia.

“27 vjet më parë, kur populli i Kosovës përballej me shfarosje nga Serbia gjenocidale, NATO veproi. Kosova nuk harron. Aleancat që mbrojnë lirinë duhet t’i ruajmë po aq sa vetë lirinë”, shkruan presidentja.

Në mesazhin e saj, ajo bashkëngjiti edhe një video historike të ish-presidentit të Shtetet e Bashkuara, Bill Clinton, i cili në atë kohë argumentoi ndërhyrjen ushtarake për të ndalur spastrimin etnik dhe dhunën në Kosovë.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

