Kosova ndal Zvicrën me supergolin e Muslija: Belgjika, Rumania, Uellsi e ekzagjerojnë

Dita e fundit e kualifikimeve europiane sheh Spanjën të marrë biletën për Kupën e Botës 2026. Kampionët e Europës në fuqi barazojnë 2-2 me Turqinë e Montellës dhe e detyrojnë atë të shkojë në playoff, ku do të jenë edhe Kosova dhe Suedia. Të kualifikohen direkt janë gjithashtu Zvicra dhe Skocia, ndërsa Danimarka dhe Rumania kalojnë në fazën e “spareggëve”. Në Kupën e Botës nuk do të mungojnë as Belgjika dhe Austria. Në playoff Bosnje dhe Hercegovina, Uellsi dhe Maqedonia e Veriut (kundërshtare e mundshme e Italisë).
GRUPI B
Zvicra siguron vendin e parë në Grupin B në Prishtinë edhe pse e ndalur në barazim 1-1 nga Kosova. Goli i Vargas (47’) i çon helvetët direkt në Botëror, falë 14 pikëve të grumbulluara në këto kualifikime. Kosova duhet të kënaqet me vendin e dytë (11 pikë) dhe do të kalojë përmes playoff-it, pavarësisht golit të Muslijës (74’). E treta mbyll Sllovenia, që barazon 1-1 me Suedinë dhe ngjitet në 4 pikë: shënojnë Elsnik (65’) dhe Lundgren (87’), në debutimin me Kombëtaren. Megjithëse ka mbledhur vetëm 2 pikë në të gjitha kualifikimet, falë Nations League Suedia megjithatë kalon në playoff.
GRUPI C
Skocia është ajo që merr biletën për Kupën e Botës në ditën e fundit të Grupit C. “Tartan Army” fiton 4-2 përballjen direkte kundër Danimarkës në Glasgow dhe merr vendin e parë në grup (13 pikë), duke u rikthyer në Botëror për herë të parë që prej vitit 1998. McTominay (3’) hap rezultatin me një roveshiatë të mrekullueshme, ndërsa Hojlund (57’) barazon me penallti, para kartonit të kuq për Kristensen (61’). Skocezët shfrytëzojnë epërsinë numerike dhe godasin me Shankland (78’), por Dorgu (82’) barazon sërish: ndeshjen e vendosin më pas Tierney (93’) dhe McLean (89’), me një gol fantastik nga mesi i fushës.
Humbja e detyron Danimarkën në vendin e dytë (11), një pozicion që nënkupton se duhet të luajë playoff muajin e ardhshëm. Tashmë të eliminuara para se të hynin në fushë ishin Greqia dhe Bjellorusia, respektivisht e treta (7) dhe e katërta (2). Dy Kombëtaret prodhojnë një 0-0 të zbehtë.
GRUPI E
Kompleton rrugëtimin e saj fitues në Grupin E Spanja, me 16 pikë. Kampionët e Europës në fuqi barazojnë 2-2 kundër Turqisë në përballjen direkte dhe sigurojnë kualifikimin për Botërorin. Dani Olmo (4’) dhe Oyarzabal (62’) e bëjnë të lumtur trajnerin Luis de la Fuente, ndërsa Vincenzo Montella duhet të kalojë nëpër playoff, pasi Gul (42’) dhe Ozcan (55’) nuk mjaftuan për të përmbysur gjithçka (turqve u duhej të fitonin me shtatë gola diferencë). Me 13 pikë, turqit mbyllin rrugëtimin e tyre në vendin e dytë, përpara Gjeorgjisë (3). Kombëtarja e Kvaratskhelia humbet 2-1 kundër Bullgarisë, por mbetet gjithsesi e treta, edhe pse me pikë të barabarta: në stadiumin “Vasil Levski” vendosin golat e Rusev (10’) dhe Krastev (24’). Ka vlerë vetëm për statistikë goli i Lochoshvili (88’).
GRUPI H
Austria barazon 1-1 përballjen direkte me Bosnje dhe Hercegovinën në Grupin H dhe fluturon në Botëror, një garë që nuk e ka luajtur që prej vitit 1998. Gregoritsch (78’) i lejon Ralf Rangnick të ngjitet në 19 pikë, ndërsa boshnjakët mbeten të dytët me 17 pikë, pavarësisht avantazhit të Tabakovic (12’): Dzeko dhe shokët do të kthehen në fushë në playoff. Rumania, tashmë e sigurt për një vend në “spareggët” e marsit falë Nations League, mposht 7-1 San Marinon dhe mbyll e treta me 13 pikë, ndërsa La Serenissima mbetet në zero: autorët e golave janë Rossi (autogol në 13’), Baiaram (29’), Man (42’), Valentini (autogol në 57’), Hagi (76’), Ratiu (82’) dhe Munteanu (pen. 86’), pas avantazhit sanmarinez me Giacopetti (2’). Qiproja e kishte përfunduar tashmë fushatën e saj të kualifikimeve me 8 pikë.
GRUPI J
Belgjika hedh hapin e fundit vendimtar dhe fiton Grupin J. “Djajtë e Kuq” të Rudi Garcia-s mposhtin 7-0 Lihtenshtejnin falë golave të Vanaken (3’), Doku (35’ dhe 41’), Mechele (52’), Saelemaekers (55’) dhe De Ketelaere (57’ dhe 59’), duke shkuar në 18 pikë. Në 16 pikë mbyll Uellsi, fitues 7-1 kundër Maqedonisë së Veriut: për vendasit shënojnë Wilson (pen. 18’, 75’, pen. 81’), Brooks (21’), Johnson (37’), James (57’) dhe Broadhead (88’), ndërsa për miqtë Miovski (23’). Kjo do të thotë se uellsianët do të luajnë playoff, ku do të jenë të pranishëm edhe maqedonasit, falë ecurisë së tyre në Nations League. Të eliminuara janë Kazakistani (8 pikë) dhe Lihtenshtejni (0).
