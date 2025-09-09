Kosova mund Suedinë dhe bëhet “kampione e botës jo zyrtare”: çfarë do të thotë

Të hënën mbrëma Kosova (pa Rrahmanin e dëmtuar dhe tashmë të kthyer në Napoli), mundi Suedinë surprizueshëm në një ndeshje të vlefshme për Grupin B të kualifikimeve evropiane për Botërorin e ardhshëm. Pasi kishte humbur ndeshjen e parë të grupit me Zvicrën, kombëtarja kosovare është e dyta në renditje me tre pikë, pas helvetëve që kanë gjashtë pikë të plota dhe pikërisht përpara Suedisë që ka një pikë. Fitorja ndaj skandinavëve, përveçse vuri një gur të rëndësishëm drejt vendit të dytë përfundimtar në grup që mund të vlejë “playoff”-in, i dha Kosovës titullin krejtësisht virtual të “kampione e botës në futboll jo zyrtare”, të marrë pikërisht nga Suedia – që e mbante – në përballjen direkte.
Çfarë do të thotë të jesh “kampione e botës në futboll jo zyrtare”: çfarë është ky titull dhe si fitohet
Bëhet fjalë për një titull që sigurisht nuk njihet nga FIFA dhe që u jepet – në mënyrë humoristike, por megjithatë të rregulluar mirë dhe me një listë nderi që vazhdon prej dekadash – “skuadrës që ka mundur skuadrën”. Në praktikë ka një mbajtës që, si në boks ose në sporte të tjera luftarake, e mban titullin deri sa të mundet nga një kombëtare tjetër (barazimi e lë kurorën në duart e mbajtësit).
Është e qartë se ky sistem bën që “kampionët e botës jo zyrtarë” të ndryshohen shumë më shpesh sesa çdo katër vjet, si te një Botëror i vërtetë, dhe që mund të jenë edhe kombëtare që një Kupë Bote ‘të vërtetë’ nuk do ta shohin kurrë. Është rasti i Kosovës, e 95-ta në renditjen aktuale të FIFA-s, përpara Beninit: golat e Elvis Rexhbecajt dhe ish-lacialit Vedat Muriqi rrëzuan Suedinë, që gjithsesi kishte në fushë lojtarë si Gyökeres dhe Isak, të paguar me shifra marramendëse respektivisht nga Arsenal dhe Liverpool në merkaton e fundit.
KOSOVO ARE WORLD CHAMPIONS!
⚡️Kosovo stunned Sweden 2–0 in Stockholm to claim the Unofficial Football World Championship, their first-ever reign in the title’s 152-year history.
The UFWC works like boxing: the title passes whenever the holder loses. It all began in… pic.twitter.com/5Kq5qamVY6
— UEFA Obscura (@UEFAObscura) September 8, 2025
Kur lindi “Kampionati Botëror i Futbollit Jo Zyrtar”: lista e artë nis në 1873
Ideja e titullit “kampion bote në futboll jo zyrtar” lindi fillimisht nga një shaka e tifozëve skocezë, të cilët pas fitores ndaj Anglisë, i quajtën veten kampionë të botës pasi i kishin shkaktuar Tre Luanëve humbjen e parë pas triumfit në Botërorin e 1966-ës të zhvilluar në shtëpi. Ishte 15 prilli 1967, kur Skocia mundi Anglinë në Wembley 3-2. Disa dekada më vonë, në vitin 2002, u themelua Unofficial Football World Championship (UFWC), i cili për të hartuar listën e artë të këtij titulli virtual dhe ironik të “kampionëve të botës jo zyrtarë” shkoi prapa në kohë deri në fund të shekullit XIX.
Ndeshja e parë ndërkombëtare e njohur nga FIFA ishte barazimi 0-0 mes Anglisë dhe Skocisë më 30 nëntor 1872, dhe për këtë arsye “kampionati botëror jo zyrtar” mbeti vakant deri më 8 mars 1873, kur të njëjtat dy ekipe u përballën sërish. Anglia fitoi 4-2, dhe për këtë konsiderohet si skuadra e parë kampione bote jo zyrtare në futboll.
Suedia e mbajti titullin vetëm për tre muaj, pasi e kishte marrë nga Algjeria, të mundur 4-3 në miqësoren e 10 qershorit në Stokholm. Kombëtarja e Afrikës së Veriut nga ana e saj e kishte marrë titullin në vitin 2024 nga Liberia, që po atë vit kishte mundur Sierra Leonen (të dyja shumë poshtë vendit të 100-të në renditje).
Për të kuptuar se si mund të përfshihen kombëtare kaq modeste, mjafton të shohësh çfarë ndodhi pak para: Sierra Leone kishte mposhtur Bregun e Fildishtë në African Nations Championship, duke ia marrë titullin kësaj të fundit, e cila e kishte fituar më 26 mars 2024 duke mundur 2-1 Uruguain në miqësore në Lens. Amerikanët e Jugut ishin bërë “kampionë bote jo zyrtarë” duke fituar 2-0 në fushën e Argjentinës më 16 nëntor 2023.
Italia ka qenë kampione bote jo zyrtare për herë të fundit në 2020-2021
Për të gjetur herën e fundit që Italia ka mbajtur këtë titull fiktiv, duhet të kthehemi në vitin 2020-2021: të kaltërit e fituan duke mundur në Amsterdam 1-0 Holandën mbajtëse të titullit (7 shtator 2020), më pas e humbën ndaj Spanjës një vit më vonë (1-2, Milano, 6 tetor 2021). Të dyja ndeshjet ishin zyrtarisht të vlefshme për Nations League.
KOSOVO ARE THE UNOFFICIAL CHAMPIONS OF THE WORLD!
UEFA’s newest nation beat Sweden in World Cup qualifying to take the title of UFWC – a boxing-style crown that incorporates international fixtures since the 1870s and is won by defeating the reigning champions/ceded when the… pic.twitter.com/sKNQzkS0IB
— The Sweeper (@SweeperPod) September 8, 2025
Lojtarët e Kosovës festojnë fitoren ndaj Suedisë: kush e di nëse e dinë që u vlen edhe për UFWC…
Skocia është kombëtarja “kampione bote jo zyrtare” më e suksesshme, me 86 fitore të UFWC, ndërsa Anglia është e dyta në këtë renditje me 73 mbrojtje të titullit. Pasojnë Argjentina (72), Holanda (58), Italia (45), Rusia (41), Brazili (38) dhe Franca (33).
Kosova është e sigurt ta mbajë titullin të paktën për një muaj, meqë ndeshja e radhës do të jetë më 10 tetor, në shtëpi ndaj Sllovenisë (aktualisht e fundit në grupin e kualifikimeve për Botëror). Nëse kombëtarja ballkanike nuk humbet në atë rast, Suedia mund të kërkojë revanshin dhe të rikthejë titullin botëror jo zyrtar më 13 tetor, kur do të përballet me Kosovën në Goteborg.