Kosova gati për ndeshjen me Slloveninë

Kombëtarja e Kosovës do të zbresë sonte në fushë kundër Sllovenisë në stadiumin “Stozhice”, në kuadër të kualifikimeve për Botërorin 2026, shkruan Gazeta Metro.
Federata e Futbollit të Kosovës ka njoftuar se atmosfera në kampin dardan është mjaft pozitive dhe se të gjithë futbollistët janë gati për sfidën e mbrëmjes.
“Dardanët zhvilluan një seancë të lehtë stërvitore paradite, me fokus maksimal dhe energji të plotë”, bëri të ditur FFK, duke theksuar se ekipi është i motivuar për të marrë rezultat pozitiv.
Kjo ndeshje është e parafundit në fazën e grupeve. Kosova mban vendin e dytë me 7 pikë, tre më pak se Zvicra lidere, me të cilën përballet të martën. Sllovenia është e treta me 3 pikë, ndërsa Suedia mbetet në fund me vetëm 1 pikë nga katër ndeshje.
Përballja Slloveni–Kosovë nis në ora 20:45. /gazetametro.net