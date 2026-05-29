Korreshi sjell tjetër dëshmi nga spitali i Lushnjes: Ambulancat jashtë shërbimit

Deputeti i Partisë Demokratike, Saimir Korreshi sjell sërish dëshmi të asaj se çka ndodh në spitalin e Lushnjës.
Përmes një postimi në ‘Facebook’, Korreshi thekson se ambulancat janë jashtë çdo standardi dhe pa kolaudim.
“Mender Flota e Ambulancave të Spitalit Lushnje. Jashtë çdo standardi, pa kontroll teknik (kolaudim) dhe pa shërbime duke rrezikuar jetë e qytetarëve!
Pagesa për orët shtesë shqetësim për shoferat që duhet ti përshëndes për punën e palodhur me mjete mizerabel!
Alooo 127 dhe të përgjigjet Tirana edhe pse ti urgjencën e ke në Lushnje!!”, shkruan Korreshi.