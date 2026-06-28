Korreshi: Qytetarët po mbyten nga mushkonjat dhe erë kërme

Deputeti i PD në Lushnje, Saimir Korreshi ka denoncuar situatën e rëndë në qytet. Sipas tij, bidonat plastik kanë bllokuar kanalin ujitës dhe qyteti po mbytet nga mushkonjat dhe erë kërme.

Reagimi i deputetit të PD, Saimir Korreshi:

Kur bidonat plastikë dhe mbeturinat pushtojnë dhe taposin kanalin vaditës që kalon përmes Lushnjës, për banorët mund të ketë vetëm erë kërrme, mushkonja dhe burim infeksioni. I bëj thirrje Qeverisë dhe Bashkisë: ja ktheni në shërbime taksat qytetarëve! Gjithmonë nëse s’ju prishim plazhin për ditë të dielë.

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