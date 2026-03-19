Koreja e Veriut në zgjedhje/ Kim Jong-un fiton me 99.97% të votave

Me një përqindje pothuajse absolute, regjimi i Koresë së Veriut njoftoi një tjetër “fitore” elektorale të partisë në pushtet të Kim Jong-un që fitoi me 99.93% të votave në zgjedhjet për Asamblenë Supreme Popullore (SPA).
Sipas shifrave zyrtare të raportuara nga agjencia shtetërore KCNA, pjesëmarrja arriti një shifër mbresëlënëse prej 99.99%, ku qytetarëve u kërkohet të miratojnë ose të refuzojnë një kandidat të vetëm për çdo qark, të propozuar nga Partia e Punëtorëve.
U zgjodhën gjithsej 687 anëtarë të parlamentit, në një proces që karakterizohet ndërkombëtarisht si formal dhe pa konkurrencë të vërtetë politike.
Vetë Kim Jong-un nuk ishte kandidat, por konsiderohet e sigurt se ai do të riemërohet në pozicionin e Kryetarit të Komisionit të Çështjeve Shtetërore, të cilin e ka mbajtur që nga viti 2016, duke forcuar më tej kontrollin e tij mbi vendin.
Udhëheqësi i Koresë së Veriut u pa duke votuar në një minierë qymyri në rajonin Chonchong, nga ku ai gjithashtu dha një mesazh të shkurtër, duke përsëritur angazhimin e tij për një vend “më pak të prapambetur”.
Roli i motrës së tij është forcuar
Me rëndësi të veçantë është forcimi i pozicionit të motrës së udhëheqësit, Kim Yo-jong, e cila u promovua në një rol të lartë në Komitetin Qendror të partisë. Analistët vlerësojnë se 38-vjeçarja konsiderohet si një kandidate kryesore për trashëgiminë, të paktën në një nivel kalimtar, derisa vajza e Kim-it, Kim Ju-e, të jetë gati të marrë pushtetin.
Disa orë pas shpalljes së rezultateve të zgjedhjeve, komente të forta ironike përmbytën mediat sociale, veçanërisht platformën “X”. Shumë përdorues u përqendruan te 0.07% që dyshohet se nuk e mbështesnin regjimin, duke shpërndarë frazën “Gjeni cilët janë 0.07%”, duke e shndërruar këtë element të veçantë në një temë diskutimi virale.