Kontrollet e reja kufitare në aeroportet e BE shkaktojnë radhë e vonesa fluturimesh

Radhë të gjata, vonesa të mëdha dhe anulime fluturimesh po përballen me mijëra udhëtarë jo të vendeve të BE-së në shumë aeroporte evropiane, për shkak të sistemit të ri të kontrollit kufitar (EES) të Bashkimit Evropian, i cili kërkon regjistrim biometrik gjatë hyrjes dhe daljes nga zona Shengen.
Sistemi i ri kërkon mbledhjen e të dhënave biometrike, siç janë gjurmët e gishtërinjve dhe fotografitë, për udhëtarët nga vendet jashtë zonës Shengen, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar.
Radhë të gjata dhe vonesa u raportuan të shtunën dhe të dielën në aeroportet kryesore evropiane, përfshirë Gjenevën, Lisbonën dhe Maltën, ndërsa probleme u raportuan edhe në qendra si Brukseli dhe Holanda.
Sipas ‘Daily Mail’, ndërprerjet vazhduan edhe sot (13 prill), me pasagjerët në Aeroportin e Brukselit dhe Schiphol të Amsterdamit që raportuan vonesa deri në dy orë në mediat sociale në kontrollin e pasaportave.
Një pasagjer në Amsterdam përshkroi imazhe të “të moshuarve dhe prindërve me fëmijë të vegjël” që prisnin në radhë për pikat e kontrollit automatik, duke vënë në dukje se “pothuajse asnjë” nga ato të disponueshme nuk funksiononte. Faqja e internetit e aeroportit konfirmoi “vonesat e gjata”.
Në Milano, pasagjerët raportuan se njerëz u ranë të fikët pasi pritën deri në tre orë në kontrollin e pasaportave të dielën në mbrëmje.
EasyJet thuhet se e vonoi fluturimin me 52 minuta për t’u dhënë pasagjerëve më shumë kohë për të kaluar kontrollin e pasaportave. Megjithatë, ndërsa ekuipazhi i afrohej numrit maksimal të orëve të lejuara për arsye sigurie, fluturimi u nis me shumë vende bosh.
Situata ka bërë që shumë udhëtarë të kërkojnë mënyra alternative për t’u kthyer në shtëpi, me disa që kanë zbuluar se kanë humbur fluturimet e tyre ndërsa ende presin në radhë. Një
Zëdhënës i easyJet i tha Daily Mail:
“Jemi të vetëdijshëm se disa pasagjerë që nisen nga Milano Linate kanë përjetuar kohë pritjeje më të gjata se zakonisht në kontrollin e pasaportave dhe ne i kemi këshilluar klientët të mbërrijnë në aeroport herët. Ne vazhdojmë t’u bëjmë thirrje autoriteteve kufitare të shfrytëzojnë plotësisht fleksibilitetin e lejuar sipas EES për të shmangur këto vonesa të papranueshme për klientët tanë. Ndërsa kjo është një çështje jashtë kontrollit tonë, kërkojmë ndjesë për shqetësimin”.
Drejtori ekzekutiv i Ryanair, Michael O’Leary, e ka përshkruar zbatimin e sistemit të ri si “kaos” dhe “çrregullim”, duke pretenduar se Bashkimi Evropian po “ndëshkon” udhëtarët britanikë pas Brexit duke vendosur radhë të gjata në kontrollin e pasaportave.
Ai tha se “ndërprerje të konsiderueshme” janë regjistruar në kontrolle që nga zbatimi i parë i sistemit në tetor 2025, duke shtuar se funksionimi i tij i plotë pritet në prill, por vonesat dhe koha e pritjes në rritje kanë ndodhur tashmë.
Si funksionon sistemi i ri Sistemi i ri i Hyrjes/Daljes (EES) i BE-së kërkon që udhëtarët nga vendet e treta, siç është Mbretëria e Bashkuar, të regjistrojnë të dhëna biometrike – një fotografi të fytyrës dhe gjurmë gishtash – kur hyjnë në zonën Shengen, e cila përbëhet nga 29 vende evropiane, kryesisht shtete anëtare të BE-së.
Sistemi i automatizuar u zbatua fillimisht në tetor 2025, me aeroportet dhe portet që kishin kohë deri më 10 prill për ta zbatuar plotësisht atë. EES zëvendëson sistemin tradicional të vulosjes së pasaportave nga një roje kufitare.
Në regjistrimin e parë, bëhet një fotografi e fytyrës dhe skanohet pasaporta, ndërsa të rriturit dhe fëmijët mbi 12 vjeç gjithashtu skanohen gjurmët e gishtave. Udhëtarët britanikë nuk kanë nevojë të bëjnë ndonjë përgatitje specifike, por këshillohen të mbërrijnë në aeroporte herët për shkak të vonesave të mundshme në kontrolle.