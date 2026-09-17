Kontrolle në burgjet e Peqinit dhe Fierit/ Kapen celularë, arrestohet një i burgosur dhe procedohen 9 persona

Policia ka kryer kontrolle në burgjet e Fierit dhe Peqini, ku në lidhje me këtë ka arrestuar një të burgosur dhe ka proceduar penalisht 9 persona. Gjatë kontrollit në sendet personale të të burgosurit u konstatua një aparat celular. Ai akuzohet për veprën penale “Futja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në institucionin e ekzekutimit te vendimeve penale”.
Gjithashtu është proceduar në gjendje të lirë edhe një person me detyrë punonjës policie në IEVP Peqin, për veprën penale “Shpërdorimi i detyrës”. Materialet procedurale do dërgohen për veprime të mëtejshme përkatësisht në Prokuroritë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan dhe Fier.