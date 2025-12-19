Konflikti për Château Miraval: gjykata në anën e Brad Pitt

Brad Pitt ka shënuar një fitore të rëndësishme në përplasjen ligjore me ish-bashkëshorten e tij, Angelina Jolie, lidhur me kantinën franceze Château Miraval.
Sipas dokumenteve gjyqësore të siguruara nga Page Six, një gjykatës ka vendosur në favor të aktorit, duke urdhëruar që Jolie të dorëzojë email-e private dhe mesazhe tekst që lidhen me shitjen e pjesës së saj të pronës. Çifti e bleu kantinën gjatë martesës së tyre.
Një burim i afërt me çështjen ka deklaruar se këto komunikime “do të vërtetonin se Jolie ka qenë jo e sinqertë që nga fillimi lidhur me qëllimet e saj reale për shitjen e aksioneve”.
Sipas vendimit, Angelina Jolie ka 45 ditë afat për të dorëzuar dokumentet e kërkuara.
Avokati i aktores, Paul Murphy, reagoi duke shprehur zhgënjim ndaj vendimit të gjykatës, duke theksuar se ai shkel ligjin e Kalifornisë mbi komunikimet e privilegjuara.
“Ky vendim cenon të drejtën themelore të znj. Jolie për një proces të drejtë dhe është një tjetër përpjekje e z. Pitt për ta ngacmuar dhe kontrolluar,” u shpreh Murphy, duke shtuar se vendimi do të apelohet.
Padia është pjesë e procesit ligjor të nisur nga Pitt, i cili pretendon se Jolie e ka shitur në mënyrë të paligjshme pjesën e saj të kantinës te grupi Stoli në vitin 2021, pa u konsultuar me të, ndonëse ata kishin rënë dakord që asnjëra palë të mos shiste aksionet pa miratim të ndërsjellë.
Çifti bleu pronën në vitin 2008 për rreth 28.4 milionë dollarë, me synimin për ta kthyer në një biznes familjar dhe për të rritur fëmijët e tyre aty.
Brad Pitt pretendon se komunikimet e Jolie me menaxherin e saj të biznesit dhe bashkëpunëtorë të tjerë janë kyçe për zbardhjen e marrëveshjes së shitjes, ndërsa Jolie këmbëngul se ato janë komunikime të mbrojtura ligjërisht.