Konflikte e zgjedhje absurde, Lamouchi shkarkohet pas vetëm një ndeshjeje në Botëror

Përvoja e Sabri Lamouchi ishte e shkurtër, por e paharrueshme. Pesë ndeshje si trajner i kombëtares, pesë muaj dhe një shkarkim i ardhur pas vetëm një ndeshjeje në Botëror, një rekord më vete. Tunizia e largoi menjëherë dhe e zëvendësoi po aq shpejt. Në vend të tij vjen Hervé Renard, i cili do të përjetojë Botërorin e tretë radhazi dhe do të rikthehet të drejtojë një skuadër afrikane. Lamouchi paguan shtrenjtë një menaxhim që la për të dëshiruar nga pikëpamja teknike dhe probleme serioze me disa futbollistë, madje flitet edhe për një përleshje.
Shkarkimi i Lamouchi pas vetëm një ndeshjeje në Botëror
Lamouchi pësoi një humbje të rëndë në debutim: Suedi-Tunizi përfundoi 5-1. Rezultati më i thellë i gjithë Botërorit deri tani, pas Gjermani-Curaçao, që megjithatë është debutuese në Kupën e Botës. Problemi, megjithatë, nuk ishte vetëm ai i fushës. Sepse një ndeshje mund edhe të humbet. Ka ende dy ndeshje për t’u luajtur dhe teorikisht mund të kualifikohesh edhe nga vendi i tretë përmes ripeshkimit.
Zërat që vijnë nga Tunizia, nga mediat lokale, flasin për probleme të mëdha mes trajnerit dhe skuadrës. Djali i tij, gjithmonë i pranishëm, pa një titull apo rol zyrtar, ka shkaktuar shumë diskutime dhe polemika, sepse ishte vazhdimisht me ekipin dhe stafin teknik, duke u shfaqur edhe në fotografitë zyrtare.
Dhe duket se pas ndeshjes dhe pas kthimit në hotel ka pasur një debat të ashpër. Ka nga ata që thonë se Lamouchi u konfliktua me futbollistët dhe ka të tjerë që, me më shumë gjasa, thonë se pati një përplasje të fortë me disa drejtues të federatës, të cilët kundërshtuan një sërë zgjedhjesh të trajnerit. Ai kishte hedhur në fushë një formacion surprizues dhe menaxhimi i zëvendësimeve la shumë pikëpyetje. Madje, sipas tyre, ideja për ta shkarkuar kishte lindur që në minutat e fundit të ndeshjes me Suedinë.
Hervé Renard është trajneri i ri i Tunizisë
Vija u tërhoq. Historia u shkrua. Trajneri i katërt në histori që shkarkohet gjatë një Botërori, por i pari që largohet pas vetëm një ndeshjeje. Në vend të tij vjen Hervé Renard, një aventurier i vjetër i pankinave, i cili do të drejtojë për herë të pestë një kombëtare afrikane (Zambia, Angola, Bregu i Fildishtë dhe Maroku para Tunizisë) dhe do të marrë pjesë për herë të tretë në një Botëror.
Kualifikimin e kishte fituar në fushë me Arabinë Saudite, por ishte shkarkuar në pranverë. Tani rikthehet në stil të madh, me një kontratë afatshkurtër: deri në fund të kompeticionit. Në Meksikë e presin. Tunizia do të ketë trajnerin e tretë në pesë muaj dhe ndoshta pas Botërorit do të vijë edhe i katërti.