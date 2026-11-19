Të premten, më 23 tetor, në qendrën stërvitore të Sabener Strasse në Mynih, Vincent Kompany u rrëzua teksa po ndiqte një seancë stërvitore të ekipit të dytë. Ai ra në tokë në mes të konvulsioneve dhe pësoi edhe një dislokim të shpatullës, pas disa ditësh të shoqëruara nga një virus të cilit nuk i ishte kushtuar rëndësia e duhur. Mbërritja e ndihmës së shpejtë dhe shtrimi në spital ngrinë atmosferën në ambientin bavarez, përpara se mjekët të përcaktonin shkakun e vërtetë të gjendjes së tij: një irritim të cipave të trurit, i cili u trajtua menjëherë. Pas gati një jave, ai u largua nga spitali për të vijuar rikuperimin në qetësinë dhe privatësinë e familjes.
Sot erdhi edhe njoftimi shumë i pritur nga drejtori ekzekutiv i Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen, i cili konfirmoi rikthimin e trajnerit në pankinë të premten, më 20 nëntor, në orën 20:30, për ndeshjen kundër Këlnit në “Allianz Arena”. Klubi nuk ka publikuar një komunikatë të plotë për rikthimin e tij, por në fund të tetorit drejtori sportiv Max Eberl kishte sqaruar se situata ishte vënë shpejt nën kontroll: “Është një sëmundje dhe nuk ka asnjë lidhje me presionin që përjetojmë çdo ditë”.
Kompany me shpatullën e palëvizshme: rikthimi është miratuar
Kompany ka rifilluar tashmë drejtimin e seancave stërvitore në fushë gjatë kësaj jave të dedikuar pushimit të kombëtareve. Ai vijon të mbajë një mbajtëse në krahun e majtë për shkak të shpatullës, por mendërisht është plotësisht i kthjellët dhe ritmi i tij duket se është rikthyer në normalitet. Sa i përket rregullave, në Gjermani rikthimi i tij në fushë nuk kërkon ndonjë leje të posaçme nga federata për të vërtetuar aftësinë e plotë pas një ndërprerjeje për arsye shëndetësore. Ajo që ka rëndësi është licenca federale e trajnerit dhe vendimi përfundimtar, i cili merret mes mjekut dhe klubit, pa kaluar përmes filtrit të rreptë burokratik që në Itali zbatohet shpesh për sportistët.
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Bayern iu besua Aaron Danks dhe fjalët e Kompany
Në mungesë të trajnerit belg, ndihmësi Aaron Danks e mbajti skuadrën në rrugën e duhur, duke regjistruar katër fitore dhe një barazim në pesë ndeshje. Në këtë mënyrë, ai shmangu çdo goditje psikologjike në dhomat e zhveshjes së bavarezëve. Ndërkohë, presidenti i nderit të Bayern, Uli Hoeness, mbajti të lartë vëmendjen e të gjithëve, duke e përqendruar grupin për dymbëdhjetë orë në ditë te objektivat sportive. Vetë Kompany, duke pranuar se kishte shpërfillur sinjalet e para, e kishte përmbledhur kështu momentin kur trupi i tij e detyroi të ndalonte: “Nuk e dëgjova trupin tim dhe, në një moment, ai më tha: ‘Tani mjaft!’”.
Në pak më shumë se dy sezone ai ka fituar tashmë pesë trofe
Pritja më në fund ka marrë fund dhe, edhe pse për mbrëmjen e së premtes në “Allianz Arena” nuk janë njoftuar ceremoni apo homazhe zyrtare, duartrokitjet e tifozëve vendas do të tregojnë më mirë se çdo gjest tjetër se çfarë do të thotë të shohësh sërish Vincent Kompany në këmbë përgjatë vijës anësore të fushës.