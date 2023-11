Kompania e Robert De Niro humb gjyqin kundër ish asistentes

Kompania e prodhimit të Robert De Niro, Canal Productions, është urdhëruar të paguajë mbi 1,264,285.72 dollarë si dëmshpërblim për ish-asistenten e tij, Graham Chase Robinson, pasi juria e gjeti kompaninë përgjegjëse për diskriminim gjinor dhe hakmarrje.

Juria diskutoi për vetëm pesë orë në çështjen civile të New York City dhe u kthye me vendimin kundër kompanisë së prodhimit të De Niro. Juristët në Gjykatën Federale të Manhatanit nuk e gjetën vetë De Niron përgjegjës për diskriminim gjinor, por juria hodhi poshtë pretendimin e tij se Robinson vodhi miliona milje me fluturime të shpeshta.

Në një deklaratë për ET, avokati i Robinson, David Sanford, tha: “Ne jemi të kënaqur që juria pa atë që pamë dhe dha një vendim në favor të Chase Robinson kundër kompanisë së Robert De Niro, Canal Productions”. Ai shtoi, “Jo vetëm që zonja Robinson fitoi çështjen e saj kundër Canal, por juria e shfajësoi plotësisht duke i konsideruar pretendimet e De Niros kundër saj si të pabaza.”

Çështja dy-javore rrjedh nga padia e aktorit, e paraqitur kundër Robinson në gusht 2019, në të cilën ai pretendoi se ajo vodhi miliona milje me fluturime të shpeshta nga kompania e tij, Canal Productions, dhe duke shikuar Friends ndërsa ishte në punë. Ajo punoi për Robert duke filluar nga viti 2008 dhe pretendon se ka punuar për të derisa u “detyrua të jepte dorëheqjen” në prill 2019.

Robinson kundërshtoi De Niron vetëm dy muaj më vonë. Në atë padi, 41-vjeçarja pretendoi se ai e kishte nënshtruar atë ndaj diskriminimit gjinor, hakmarrjes dhe kushteve toksike të vendit të punës.