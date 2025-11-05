Kompania e ndërtimit hedh poshtë ndërhyrjen e policisë: S’ka shkelje të lejes!

Kompania “AUSTRIAN CONSTRUCTION ALBANIA” ka reaguar pas arrestimit të disa inspektorëve të IMT, në lidhje me ndërtimet në zonën e Saukut. Kompania thotë se ndërtimet kanë qenë me leje.

“Referuar shkresës së miratuar (bashkëlidhur në vazhdim), sipërfaqja totale e ndërtimit është 13666.6 m² mbi tokë dhe 10314.9 m² nën tokë.

Ndërkohë, bazuar në situatën faktike në sheshin e ndërtimit aktualisht janë: 13094 m² sipërfaqe totale mbi tokë dhe 9199.1 m² sipërfaqe nën tokë”, thuhet në reagim.

Sipas kompanisë leja e ndërtimit është marrë për 33 vila, dhe momentalisht janë ndërtuar 31 të tilla.

