Komiteti i Helsinkit ngre alarmin për dhunën ndaj të miturve

Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) ka shprehur shqetësim serioz për dhunën policore ndaj protestuesve në Tiranë, veçanërisht ndaj të miturve, si dhe për shkeljet e mundshme të të drejtave të personave të privuar nga liria.
Në një deklaratë për shtyp të publikuar më 18 tetor, KShH bën thirrje për hetim të menjëhershëm, të pavarur dhe efektiv të rasteve të raportuara, duke kërkuar që përgjegjësia të shqyrtohet jo vetëm për punonjësit që dyshohet se kanë ushtruar drejtpërdrejt dhunë, por edhe për drejtuesit dhe zinxhirin komandues, në përputhje me detyrimet ligjore.
Shqetësimet e Komitetit Shqiptar të Helsinkit bazohen edhe në monitorimin e kryer më 16 tetor në Bllokun e Dhomave të Sigurisë pranë Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë. Sipas KShH-së, në ambientet e kontrolluara u konstatuan kushte të papërshtatshme dhe mbipopullim, pasi në dhoma të projektuara për një person mbaheshin tre deri në katër persona, kryesisht të mitur. Mungesa e shtretërve, dyshekëve dhe pajisjeve të përshtatshme për fjetje, sipas organizatës, ngre shqetësime për respektimin e dinjitetit njerëzor dhe standardeve të trajtimit të personave të ndaluar.
Veçanërisht shqetësuese janë pretendimet e të arrestuarve për ushtrim dhune fizike gjatë arrestimit dhe pasi ishin shoqëruar në ambientet e policisë. Disa të mitur kanë deklaruar se janë goditur nga punonjës të Policisë së Shtetit, ndërsa monitoruesi i KShH-së ka konstatuar dëmtime fizike të dukshme në disa raste. Sipas deklaratës, një prej të miturve u dërgua për herë të dytë në Spitalin e Traumës gjatë monitorimit.
Komiteti thekson se këto pretendime dhe konstatime kërkojnë verifikim të plotë, pa paragjykuar përgjegjësinë e personave të përfshirë. Hetimet, sipas KShH-së, duhet të përfshijnë edhe përgjegjësitë e mundshme të drejtuesve policorë, në përputhje me kompetencat dhe detyrimet e tyre ligjore.
Gjatë intervistave, personat e privuar nga liria kanë ngritur gjithashtu pretendime për pamundësi komunikimi me familjarët dhe avokatët, mungesë të kujdesit të duhur shëndetësor dhe raste të pyetjes së të miturve pa praninë e psikologut. KShH kërkon që këto rrethana të verifikohen në përputhje me Kodin e Procedurës Penale dhe Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur.
Në deklaratë, organizata nënvizon se e drejta për tubim paqësor është një e drejtë themelore dhe se ndërhyrjet e autoriteteve duhet të respektojnë parimet e ligjshmërisë, domosdoshmërisë dhe proporcionalitetit. KShH dënon si aktet e dhunës gjatë protestave, ashtu edhe çdo përdorim të paligjshëm ose joproporcional të forcës nga autoritetet, duke theksuar se dhuna e ushtruar nga individë nuk mund të përdoret si justifikim për ndëshkimin kolektiv të protestuesve apo cenimin e të drejtave të personave të ndaluar.
Një vëmendje e veçantë i kushtohet mbrojtjes së të miturve. KShH rikujton se privimi i fëmijëve nga liria duhet të përdoret vetëm si masë e fundit dhe për kohën më të shkurtër të përshtatshme, ndërsa gjatë çdo veprimi procedural duhet të garantohet interesi më i lartë i tyre, e drejta për mbrojtje ligjore dhe respektimi i dinjitetit.
Përballë kësaj situate, Komiteti Shqiptar i Helsinkit i bën thirrje Prokurorisë kompetente dhe Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore të hetojnë me përparësi pretendimet për dhunë dhe keqtrajtim, duke siguruar ruajtjen e provave, përfshirë pamjet filmike, dokumentacionin e ndalimeve dhe raportet mjekoligjore. Ndërkohë, Policisë së Shtetit dhe Ministrisë së Brendshme u kërkohet të marrin masa për përmirësimin e kushteve në dhomat e sigurisë, garantimin e kujdesit shëndetësor dhe respektimin e të drejtave procedurale të personave të arrestuar.