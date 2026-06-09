Komisioni Evropian: Ministri i Mjedisit na tha se punimet janë pezulluar në Zvërnec!

Zëdhënësi i Komisionit Evropian, Guillaume Mercier është pyetur këtë të martë lidhur me projektin i cili ka shkaktuar protesta në Shqipëri lidhur me Zvërnecin. Mercier u pyet nga gazetari Julian Kasapi lidhur me masat mbrojtëse që Komisioni pret që vendet kandidate të zbatojnë përpara se të miratojnë projekte të tilla të mëdha të investimeve strategjike.
Ai u shpreh se punimet e ndërtimit janë pezulluar dhe se do të kryhet një vlerësim ndikimi në mjedis i këtyre projekteve. Zëdhënësi theksoi se Komisioni po ndjek nga afër zhvillimet dhe se i kanë shprehur shqetësimet Ministrit të Mjedisit për mangësitë e mundshme të këtij projekti.
Ndër të tjera ai tha se projekti është gjithashtu subjekt i hetimeve të vazhdueshme nga SPAK.
“Pra, siç thashë, ne i kemi shprehur shqetësimet tona Ministrit të Mjedisit, i cili u angazhua se punimet e ndërtimit janë pezulluar dhe se do të kryhet një vlerësim ndikimi në këto projekte. Kështu që pritshmëritë tona këtu janë që ky vlerësim të bëhet në mënyrë transparente.
Mbi këtë çështje, ajo që mund të them është se Komisioni po ndjek nga afër zhvillimet në peizazhin e mbrojtur Pishë Poro-Nartë. Ne tashmë i kemi shprehur shqetësimet tona Ministrit të Mjedisit për mangësitë e mundshme të këtij projekti. Pra, Ministri u angazhua se punimet e ndërtimit janë pezulluar dhe se do të kryhet një vlerësim gjithëpërfshirës i ndikimit në mjedis për projektin, në konsultim me shoqërinë civile.
Gjithashtu, ne e dimë se projekti është gjithashtu subjekt i hetimeve të vazhdueshme nga SPAK që shtrihen përtej shqetësimeve mjedisore. Pra, ju po pyesnit nëse i kemi shprehur tashmë shqetësimet tona. Siç thashë, ne kemi biseduar tashmë me Ministrin, por më lejoni të theksoj se në fakt shqetësimet nuk janë të reja. Ishte përmendur tashmë në raportin tonë të zgjerimit se zgjatja e përsëritur e ligjit për investimet strategjike vazhdonte të ngrinte shqetësime për ndikimet e mundshme mjedisore, dhe specifikisht në zonat e mbrojtura.
Pra, kur bëhet fjalë për procesin e anëtarësimit, më lejoni gjithashtu të kujtoj se si pjesë e pikës referuese përmbyllëse për Kapitullin 27 mbi Mjedisin dhe Ndryshimet Klimatike, nga Shqipëria pritet të rreshtohet plotësisht me legjislacionin e BE-së në këtë fushë, duke përfshirë Direktivën për Shpendët dhe Habitatet, si dhe duhet të ndërpresë legjislacionin e vitit 2015 për investimet strategjike.
Përveç kësaj, për të mbyllur gjithashtu Kapitullin 27 për mjedisin, siç sapo përmenda, Shqipëria duhet të demonstrojë kapacitetin e saj për të menaxhuar zonat e ardhshme Natura 2000, duke përfshirë masat e ruajtjes, dhe për të mbrojtur habitatet dhe llojet e specieve. Së fundi, më lejoni të theksoj se Shqipëria duhet të abstenojë nga veprimet që mund të cenojnë përmbushjen e pikës referuese përmbyllëse, dhe ne presim që autoritetet shqiptare të veprojnë”, tha zëdhënësi./ Euronews