Kolumbia, lojtarët kërcënohen në Majemi: futet protokolli i sigurisë, zbulohen armë

Kolumbia e mbylli vitin me dy miqësore përgatitore për Kupën e Botës 2026, e cila do të mbahet në Shtetet e Bashkuara, Meksikë dhe Kanada; duke marrë dy fitore bindëse kundër Zelandës së Re (2-1) dhe Australisë (3-0). Rezultate që e konfirmojnë skuadrën mes më të fortave të Conmebol, tashmë të kualifikuar falë vendit të tretë në eliminatore pas Argjentinës dhe Brazilit, me 28 pikë.
E udhëhequr nga James Rodríguez dhe Luis Díaz, përfaqësuesja kolumbiane vjen nga pesë ndeshje pa humbje, me 15 gola të shënuar dhe vetëm katër të pësuar. Një periudhë jashtëzakonisht pozitive, por që u errësua nga një episod me shumë tension gjatë dritares së fundit të FIFA-s, i ndodhur në Miami.
Tentativë sulmi ndaj kombëtares kolumbiane në Majemi
Në ditën e tyre të lirë në Fort Lauderdale, disa lojtarë kishin shkuar në një qendër tregtare kur vunë re një makinë të dyshimtë që i ndiqte. Duke kuptuar një rrezik të mundshëm, një prej futbollistëve aktivizoi menjëherë protokollin e sigurisë dhe njoftoi policinë.
«Zhdërvjelltësia e djemve dhe koordinimi me ekipin e sigurisë shmangën që situata të përshkallëzohej», deklaroi një zëdhënës pranë ekipit, duke theksuar sa të domosdoshme janë bërë masat mbrojtëse jashtë grumbullimit.
Arrestimet dhe detajet e operacionit të policisë
Agjentët e Fort Lauderdale arritën të ndalonin automjetin pak pas sinjalizimit. Brenda mjetit u gjetën doreza latex-i, armë dhe mjete tipike të përdorura në grabitje të planifikuara: dy personat brenda, të dy shtetas kolumbianë me status migrator të parregullt, u arrestuan.
Autoritetet zbuluan gjithashtu se personat e ndaluar kishin precedentë në Shtetet e Bashkuara dhe mund të jenë pjesë e një organizate të specializuar në ndjekjen dhe grabitjen e personazheve të njohur në zonat tregtare më të frekuentuara, siç raportoi Ricardo Orrego për Blu Radio. Çdo gjë lë të kuptohet se nuk ishte një episod i rastësishëm.
Fatmirësisht, asnjë anëtar i kombëtares nuk pësoi lëndime apo dëme materiale. Kolumbia mund t’i rikthehet kështu përgatitjes për Kupën e Botës 2026, në pritje për të njohur kundërshtarët e grupit kur të mbahet shorti më 5 dhjetor.