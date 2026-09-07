Kolo Muani nuk shihej me sy, Spalletti lidh fatet me francezin: “Do të qëndroj në ‘karrocën’ e tij deri në fund”

Luciano Spalletti nuk tërhiqet për Kolo Muani. Pas barazimit 1-1 mes Juventus dhe Milan, trajneri bardhezi përsëriti besimin e tij te sulmuesi francez me një fjali që shkon përtej një mbrojtjeje të thjeshtë publike: “Unë jam dhe do të qëndroj në atë karrocë.” Një zgjedhje që trajneri toskan e merr përsipër personalisht dhe që synon ta çojë përpara deri në fund të sezonit.
Kolo Muani kundër Milanit punoi për skuadrën, por nuk arriti të linte gjurmë në metrat e fundit, duke hasur veçanërisht vështirësi në mbrojtjen e topit përballë mbrojtësve kuqezinj. Trajneri, megjithatë, nuk e ndryshon mendimin: “Unë hipa në karrocën e Kolo Muani duke e zgjedhur, duke e dashur si sulmues qendror, dhe tani qëndroj aty dhe do të qëndroj deri në fund të kampionatit. Në fund të kampionatit do të shohim se ku na ka çuar kjo karrocë”, tha ai për mikrofonat e DAZN në intervistën pas ndeshjes. Një mbështetje e qartë, veçanërisht sepse vjen në një mbrëmje në të cilën Juventus krijoi shumë, por pati vështirësi për t’i konkretizuar rastet.
Spalletti mbron Kolo Muani pas Juventus-Milan
Referenca ndaj “karrocës” së Kolo Muani nuk është e rastësishme. Spalletti merr hapur përgjegjësinë për zgjedhjen e francezit si sulmues qendror të Juventusit dhe e shtyn çdo bilanc deri në fund të kampionatit. Nuk bëhet fjalë për një besim me afat apo të lidhur me rezultatin e një ndeshjeje të vetme: trajneri e konsideron sulmuesin një prej bazave mbi të cilat duhet të ndërtohet skuadra.
Dhe mesazhi merr edhe më shumë peshë tani që në skuadër është edhe Nick Woltemade, sulmuesi i ardhur në ditët e fundit të merkatos, i cili kundër Milanit bëri debutimin e tij me fanellën bardhezi, duke hyrë në minutat e fundit (“Nick është një lojtar që ka atë shtat dhe me kokë është i fortë, ndaj mund të përdoret”, shpjegoi Spalletti).
Trajneri tashmë ka një alternativë të re për rolin e sulmuesit qendror, por të paktën publikisht nuk e vë në diskutim hierarkinë e ndërtuar rreth Kolo Muanit: zgjedhja fillestare mbetet francezi dhe Spalletti vazhdon ta mbrojë atë. Diskutimi lidhet gjithashtu me analizën e paraqitjes kundër Milanit. Spalletti vlerësoi qëndrimin, presingun dhe aftësinë për të qëndruar në lojë edhe pas avantazhit të kuqezinjve, por identifikoi kufizimin kryesor te vendimet e marra pranë zonës së kundërshtarit: “Duhet të përmirësohemi në zgjedhjet që bëjmë dhe nuk duhet të kërkojmë leje.”
Spalletti: “Juve nuk duhet të kërkojë leje”
Ky është momenti që plotëson vlerësimin për Kolo Muani dhe fazën sulmuese të Juventusit. Sipas Spallettit, skuadra arrin në zonat e duhura, por duhet të jetë më e vendosur kur duhet ta shndërrojë zotërimin e topit në një rast të vërtetë: “Në këto ndeshje nuk ka mundësi të kërkosh leje. Nuk shkohet duke pritur të të ftojnë. Shkon atje dhe merr atë që duhet të marrësh, nëse duam ta ngremë objektivin tonë.”
Goli i barazimit i shënuar nga Gatti në shtesë shmangu një humbje që Spalletti e konsideronte të pamerituar. Por mesazhi më i fortë pas ndeshjes lidhet me të ardhmen: trajneri nuk e braktis Kolo Muani dhe nuk ngre dyshime për rolin e tij. Ai zgjodhi francezin për të udhëhequr sulmin dhe synon ta gjykojë këtë zgjedhje vetëm në fund të sezonit, edhe tani që Woltemade ofron një alternativë më shumë. Karroca është ajo e Kolo Muani, por basti është mbi të gjitha i teknikut Spalletti.