KOHA PËR NACIONALIZMIN SHQIPTAR TË MARRË PUSHTETIN
Koha për bashkimin e së djathtës shqiptare dhe për lindjen e një force të re politike
Nga Flamur Buçpapaj
Shqipëria ndodhet sot përballë një momenti vendimtar. Pas më shumë se tri dekadash tranzicion, vendi vazhdon të përballet me probleme të thella politike, ekonomike dhe shoqërore. Një pjesë e madhe e qytetarëve kërkon ndryshim, ndërsa e djathta shqiptare, prej vitesh, nuk ka arritur të ndërtojë një alternativë të bashkuar dhe bindëse për të marrë përgjegjësinë e qeverisjes.
Për 16 vjet, e djathta shqiptare ka qëndruar në opozitë. Kjo nuk është vetëm një humbje zgjedhore; është një problem politik që kërkon analizë të thellë. Pse një forcë politike me një histori të rëndësishme në pluralizmin shqiptar nuk ka mundur të krijojë një shumicë të qëndrueshme dhe të bindë qytetarët se mund ta ndryshojë vendin?
Një nga arsyet kryesore ka qenë përçarja. E djathta është ndarë në grupe, interesa dhe individë, ndërsa shumë njerëz që kanë qenë pjesë e saj ndër vite janë larguar ose janë zhgënjyer. Familje tradicionale të së djathtës, familje të përndjekura politikisht, nacionalistë dhe qytetarë që kanë besuar te prona private, liria, demokracia dhe iniciativa individuale shpesh nuk e kanë ndier veten të përfaqësuar siç duhet.
Në të njëjtën kohë, në politikën shqiptare kanë ekzistuar vazhdimisht debate dhe akuza për ndikime të vjetra, klientelizëm, patronazh dhe depërtim të individëve me interesa të ndryshme brenda strukturave politike. Këto çështje nuk duhet të trajtohen me hakmarrje apo me akuza pa prova, por me transparencë, dokumente dhe verifikim institucional. Shqipëria ka nevojë të dijë të vërtetën për të kaluarën e saj dhe të ndërtojë të ardhmen mbi ligjin.
Është koha që nacionalizmi shqiptar të marrë një dimension të ri politik. Jo nacionalizëm i urrejtjes, jo nacionalizëm i dhunës dhe jo hakmarrje ndaj kundërshtarit, por nacionalizëm demokratik, europian dhe shtetformues. Një nacionalizëm që vendos Shqipërinë, interesin kombëtar, qytetarin, familjen, pronën dhe zhvillimin ekonomik në qendër të politikës.
SULMI NACIONAL
Në këtë realitet lind ideja e Sulmit Nacional, si një force të re politike që synon të bashkojë shqiptarët që kërkojnë një ndryshim të vërtetë dhe një drejtim të ri për vendin.
Sulmi Nacional duhet të jetë një front politik i njerëzve që besojnë te kombi, te demokracia dhe te shteti ligjor. Ai duhet të afrojë familjet tradicionale të së djathtës, familjet e përndjekura politike, nacionalistët, intelektualët, sipërmarrësit, profesionistët, të rinjtë dhe të gjithë qytetarët që duan një Shqipëri më të fortë dhe më dinjitoze.
Ky bashkim nuk duhet të ndërtohet mbi urrejtjen ndaj askujt. Nuk duhet të jetë një kthim te konfliktet e së kaluarës. Ai duhet të jetë një bashkim për të ardhmen.
Shqiptarët duhet të kenë mundësinë të zgjedhin një alternativë të re politike, e cila nuk premton thjesht ndryshimin e pushtetarëve, por ndryshimin e mënyrës së qeverisjes. Një shtet ku ligji zbatohet njësoj për të gjithë, ku prona mbrohet, ku korrupsioni luftohet, ku institucionet janë të pavarura dhe ku administrata i shërben qytetarit.
Pushteti nuk duhet të jetë pronë e një partie, familjeje apo grupi. Pushteti është përgjegjësi ndaj qytetarëve.
Shqipëria nuk mund të ngrihet nëse vazhdon të humbasë njerëzit e saj më të aftë. Të rinjtë largohen sepse nuk shohin mundësi, sipërmarrësit përballen me pasiguri dhe familjet shqiptare kërkojnë një standard më të mirë jetese. Prandaj një forcë e re politike duhet të ketë në qendër ekonominë dhe zhvillimin.
Duhet të krijohen kushte për investime shqiptare dhe të huaja, të mbështetet biznesi, të zhvillohet bujqësia, turizmi, industria dhe teknologjia. Duhet të ndërtohen rrugë, ujësjellësa, kanalizime dhe infrastrukturë moderne. Duhet të mbrohen monumentet e kulturës dhe pasuritë natyrore të vendit.
Nacionalizmi i sotëm duhet të jetë edhe zhvillim ekonomik. Nuk mund të flasim për një Shqipëri të fortë nëse qytetari është i varfër, nëse të rinjtë largohen dhe nëse ekonomia mbetet e dobët.
Për këtë arsye, Sulmi Nacional duhet të ketë një program të qartë dhe të matshëm. Qytetarët nuk kanë nevojë vetëm për fjalime, por për zgjidhje konkrete.
Duhet të vendoset drejtësia në themel të shtetit. Kush ka abuzuar me pushtetin duhet të përballet me ligjin, por gjithmonë përmes institucioneve dhe provave. Askush nuk duhet të dënohet për bindjet e tij politike dhe askush nuk duhet të mbrohet për shkak të pushtetit që ka pasur.
Ky është dallimi midis një force demokratike dhe një force hakmarrëse.
Sulmi Nacional duhet të jetë një alternativë e së ardhmes dhe jo një kthim në të kaluarën. Ai duhet të marrë nga historia e së djathtës shqiptare vlerat e saj më të mira dhe t’i bashkojë ato me nevojat e Shqipërisë së sotme.
E djathta duhet të kuptojë se nuk mund të fitojë duke qenë e ndarë. Nuk mund të kërkojë ndryshim duke përdorur të njëjtat metoda që e kanë mbajtur të dobët. Duhet të hapë dyert për njerëz të rinj, për profesionistë dhe për qytetarë që nuk kanë pasur më parë mundësi të marrin pjesë në politikë.
Shqiptarët kanë nevojë për një forcë që të mos ketë frikë nga qytetari, por të ketë frikë nga dështimi përballë qytetarit.
Koha është që e djathta shqiptare të bashkohet. Koha është që nacionalistët, demokratët, familjet e përndjekura politikisht dhe të gjithë qytetarët që besojnë te liria dhe shteti ligjor të gjejnë një pikë të përbashkët.
Kjo pikë mund të jetë Sulmi Nacional.
Por kjo nuk është vetëm një çështje partie. Është një çështje e së ardhmes së Shqipërisë.
Nëse duam një Shqipëri të fortë, duhet të kemi një shtet të fortë. Nëse duam një shtet të fortë, duhet të kemi institucione të drejta. Nëse duam institucione të drejta, duhet të kemi qytetarë të lirë që votojnë pa frikë dhe pa presion.
Prandaj ndryshimi duhet të vijë përmes votës, organizimit demokratik dhe pjesëmarrjes qytetare.
Nacionalizmi shqiptar i shekullit XXI duhet të jetë një forcë bashkuese. Ai duhet të mbrojë interesin kombëtar, por edhe të respektojë demokracinë dhe të drejtat e çdo qytetari. Duhet të ndërtojë ura dhe jo konflikte, institucione dhe jo frikë, zhvillim dhe jo izolim.
Shqipëria ka potencialin të bëhet një vend shumë më i fortë ekonomikisht, politikisht dhe strategjikisht. Ka njerëz të aftë, ka pasuri natyrore, ka histori, kulturë, det, male, turizëm dhe një pozicion të rëndësishëm në Europë.
Ajo që mungon është një projekt i madh kombëtar dhe një vullnet politik për ta zbatuar atë.
Sulmi Nacional duhet të synojë pikërisht këtë: të krijojë një alternativë të re, të bashkojë energjitë e shpërndara dhe t’u japë shqiptarëve një mundësi tjetër politike.
Nuk është koha për ndarje të reja. Është koha për bashkim.
Nuk është koha për luftë brenda së djathtës. Është koha për një front të përbashkët.
Nuk është koha për politikë personale. Është koha për politikë kombëtare.
SULMI NACIONAL – PËR NJË SHQIPËRI TË FORTË, TË LIRË, DEMOKRATIKE DHE DINJITOZE.
Nga Flamur Bucpapaj