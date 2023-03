Koalicioni i Berishës me Metën, zbulohet formula për këshillat bashkiakë

Koalicioni i ish-kryeministrit, Sali Berisha me PL-në, PDK-në dhe PBDNJ-në, “Bashkë fitojmë”, do të depozitojë të hënën në KQZ emrat e kandidatëve për kryetarët e bashkive dhe këshillave bashkiakë.

Berisha deklaroi sot në konferencën për mediat se plotësimi i vendeve në këshillat bashkiakë do të bëhet sipas % që secila forcë politike ka marrë në zgjedhjet e vitit 2015 në secilën prej bashkive.

“Referencë do të jenë zgjedhjet e 2015, sipas % që ka marrë çdo parti në çdo bashki’, u shpreh Berisha.

Në daljen para mediave, ai sulmoi sërish ish kryetarin e PD-së, Lulzim Basha dhe kreun e grupit parlamentar demokrat, Enkelejd Alibeaj.

“Alibasha, i lidhur në krim me Edi Ramën, siç e kam denoncuar, bashkë me Lul Bravën, po zbatojnë rigorozisht urdhrat e tyre. Nëse më pyet nëse humbet gjë PD, ju garantoj se vetëm fiton. PD ndahet përfundimisht nga një grup, nga disa pengje të shpërfytyruara, të marrë peng nga Edi Rama për lidhjet me krimet, për aktivitetet e tyre kriminale ose të familjarëve të tyre të ngushtë. Në këtë aspekt, PD vazhdon si lokomotivë e idealeve, aspiratave më të mira të shqiptarëve. Kjo që unë denoncova tani, pseudoshitjen me 9 milionë, siç shitet dhe blihet televizioni, shitet dhe blihet kryetari i PD i emëruar nga Edi Rama. Këto janë shfaqjet e shëmtuara të një narkoshteti që ka korruptuar dhe ka blerë dhe mban peng me lidhje krimi dhe pagesa individë apo grupe të caktuara. PD del nga kjo betejë shumë më dinjitoze, largohen prej asaj ata që nuk duhej të ishin kurrë në këtë parti, për implikimet e tyre. Kjo është ndarja përfundimtare dhe e bën PD-në shumë më të besueshme. Ata që mund të kenë pasur dyshimin më të vogël te fjalët që kam thënë për ta, tani del si drita e diellit se janë të vërteta”, tha Berisha.