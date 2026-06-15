Klopp turpërohet në TV pas batutës për Nagelsmann: “59-vjeç e jam ende budalla”

Jürgen Klopp kërkoi falje publikisht pas ndeshjes Gjermani-Curaçao. Ish-trajneri i Liverpool, i cili sot mban postin e Head of Global Soccer te Red Bull, ndërpreu një intervistë në fushë për t’i kërkuar falje Julian Nagelsmann. Klopp mori përgjegjësinë për disa deklarata të ditëve të fundit që kishin shkaktuar debat dhe ishin interpretuar si një formë talljeje.
Çfarë ndodhi mes Klopp dhe Nagelsmann
Klopp, i pranishëm në Botëror si analist së bashku me ish-lojtarin e Bayern Munich, Thomas Müller, për Magenta TV, kishte komentuar formacionin e Gjermanisë kundër Curaçaos në një mënyrë që ndezi diskutime edhe në rrjetet sociale. “Për fat të mirë është Julian Nagelsmann ai që bën formacionin”, deklaroi trajneri duke shtuar dy herë fjalën “ende”, sikur të thoshte “për momentin është kështu”. Një koment që e shtyu Müller të përgjigjej: “Kloppoooo. Jemi në qershor. Ti je tashmë në shtator”. Një shkëmbim batutash me një referencë jo shumë të fshehur për një largim të mundshëm të parakohshëm të Nagelsmann nga kombëtarja pas Botërorit, pavarësisht kontratës deri në vitin 2028. Nuk duhet harruar se vetë Klopp konsiderohet një nga kandidatët kryesorë për ta pasuar në stolin e Gjermanisë.
Ndjesa e Klopp në transmetim të drejtpërdrejtë pas Gjermani-Curaçao
Të tre u gjendën ballë për ballë pas ndeshjes gjatë intervistës së Magenta TV me Nagelsmann, pasi ish-sulmuesi i Romës, Rudi Völler, drejtori sportiv i Gjermanisë, kishte thumbuar Klopp dhe Müller duke deklaruar: “Ju jeni më të prirur për komedi”. Në fund të bisedës, Klopp mori fjalën drejtpërdrejt në TV: “Duhet të them edhe një gjë. Duhet të gjejmë kohë për këtë. Meqë kemi folur kaq shumë për skuadrën: edhe Thomas dhe unë ndihemi pjesë e ekipit. Jozyrtarisht, sigurisht. Por jemi në anën tuaj”.
Mea culpa nga Jürgen Klopp, i cili buzëqeshi para se të përshëndeste me përzemërsi Nagelsmann: “E kam gjetur tashmë fjalën time më të keqe të vitit. Është ‘ende’. Do t’i kisha rënë vetes me grusht në fytyrë, por ishte tepër vonë dhe isha në televizion. Më doli pa menduar dhe nuk ka asnjë domethënie” vazhdoi ai. “Shpresoj që të gjithë ta kuptojnë. Ajo që kam kuptuar është se pasnesër mbush 59 vjeç dhe jam ende budalla. Ne jemi plotësisht në anën tuaj. Dhe çfarëdo që të bëni, nga ana jonë nuk do të vijë asgjë që mund të shqetësojë rrugëtimin tuaj këtu”.