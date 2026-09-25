Klopp ‘tradhtohet’ nga Gakpo, Holanda eviton rënien me Gjermaninë: Haaland udhëheq Norvegjinë, Felix Portugalinë

Nations League 2026/27 nis me barazimin 1-1 mes Gjermanisë dhe Holandës, në ndeshjen e madhe që shënon edhe debutimin e Klopp dhe Xavi në pankinat e Mannschaft dhe Oranje: pas avantazhit të Felix Nmecha, është Gakpo ai që barazon në minutën e 92-të. Portugalia e re e Jorge Jesus nis, ndërkohë, mbrojtjen e titullit me një fitore 1-0 ndaj Uellsit: dy herë fituesit e kompeticionit triumfojnë në Lisbonë falë Joao Felix. Edhe Norvegjia buzëqesh, pasi mposht 3-2 Danimarkën në derbin skandinav: Haaland (tashmë golashënuesi më i mirë në historinë e kompeticionit) shton edhe dy gola të tjerë në bilancin e tij personal. Shënon gjithashtu Hojlund.
LIGA A
Në Grupin 2 të Ligës A, Gjermania dhe Holanda barazojnë 1-1: Klopp nis kështu aventurën e tij të re si trajner i kombëtares së Gjermanisë, duke ndarë pikët me Xavi, i cili gjithashtu debuton sot në pankinën e Oranje. Në ndeshjen në Johan Cruijff ArenA të Amsterdamit, pas golit të anuluar të van Dijk (13’) dhe dëmtimeve muskulore të Havertz dhe Brobbey (gjendja e tyre do të vlerësohet), golat shënohen nga Felix Nmecha (32’) dhe Gakpo (92’). Greqia, ndërkohë, mposht Serbinë 2-1: Tzolis (74’) dhe Douvikas, nga Como (95’), përmbysin golin e Zivkovic (4’).
Netherlands [1]-1 Germany – Cody Gakpo 90+2′
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LiverpoolFC
Një fitore feston edhe Norvegjia, e cila fiton derbin skandinav ndaj Danimarkës në Grupin 4: Bobb (14’) dhe Haaland (18’) hapin serinë e golave, ndërsa ish-lojtari i Sampdorias, Damsgaard (25’), dhe Hojlund i Napolit (60’) barazojnë, përpara golit vendimtar të Haaland (74’) dhe përjashtimit me karton të kuq të Wolfe (94’). Mirë paraqitet edhe Portugalia, tashmë e drejtuar nga Jorge Jesus: Ronaldo dhe shokët e tij të skuadrës mposhtin 1-0 Uellsin me golin e ish-lojtarit të Milanit, Joao Felix (22’), duke nisur në mënyrën më të mirë mbrojtjen e titullit. CR7 gjithashtu shënon një gol që anulohet për pozicion jashtë loje (59’).
Norway [3] – 2 Denmark – Erling Haaland 74′
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soccer
LIGA B
Grupi 3 i Ligës B regjistron fitoren 3-1 të Austrisë ndaj Izraelit: shënojnë nga pika e penalltisë mesfushori i Frosinones, Schmid (43’), Abu Farkhi (55’) – i cili më pas përjashtohet për festimin pranë flamurit të këndit –, Mwene (90’) dhe Kalajdzic (93’). Kosova, ndërkohë, mposht 1-0 Irlandën: vendimtar është ish-lojtari i Lazios, Muriqi (83’).
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LIGA C
Malta fiton 2-1 përballjen ndaj Andorrës në Grupin 1 të Ligës C: Cardona (36’) dhe Teuma (81’) përmbysin avantazhin e Lopez (17’), ndërsa Chouref humbet penalltinë që mund t’i kishte dhënë golin e tretë miqve në fund të ndeshjes (85’). Lituania, ndërkohë, fiton 2-0 në transfertë ndaj Lihtenshtejnit në Grupin 2: golat shënohen nga Michelbrink (53’) dhe Dolznikov (66’).