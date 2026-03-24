Klopp i tërbuar me gazetarët për lajmet mbi Real Madrid: “Mjaft shkruat marrëzira”

Jürgen Klopp ka humbur qetësinë. Pas ditëve të fundit në të cilat janë përhapur me ngulm zëra për një rikthim të tij të afërt në pankinë, me presidentin e Florentino Pérez që thuhet se e ka telefonuar drejtpërdrejt, trajneri gjerman ka treguar versionin e tij të së vërtetës, duke drejtuar gishtin nga shtypi dhe gazetarët që kanë shpërndarë “marrëzira” vetëm për të krijuar zhurmë mbi një temë që nuk ekziston. “Vendosni një kod për veten tuaj, qetësohuni. Janë thashetheme që qarkullojnë prej shumë kohësh. E vetmja e vërtetë është se duhet të disiplinoheni”.
Jürgen Klopp te Real Madrid, pastaj edhe te Atlético Madrid. Për mbikëqyrësin aktual teknik të universit Red Bull nuk ka qetësi, deri në atë pikë sa i ka bërë të humbasë durimin dhe buzëqeshjen. Përballë gazetarëve që e pyetën nëse ishte e vërtetë telefonata nga Pérez për ta marrë menjëherë në pankinë te Reali, ish-trajneri i Liverpool u tregua i ashpër dhe i drejtpërdrejtë: “Po, është shumë bukur që po flasim për këtë… por kur një lajm është lajm? Kur dikush merr një copë letër dhe shkruan diçka mbi të apo kur thjesht ka diçka mbi të? Si mund të kishte një situatë ku Real Madridi më telefonon për të më thënë: ‘Jürgen, e beson dot?’ me Pérez në telefon?”
youtube.com/watch?v=Jbe331vEXBg&source_ve_path=MjM4NTE&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Flapsi.al%2F
Shfryrja e Klopp ndaj gazetarëve: “Shkruani marrëzira, vetëm për të më nervozuar”
Pyetje retorike ndaj të cilave Klopp shton dozën: “Nuk e di nëse është IA apo nëse ka njerëz pas saj, tani mjafton të shkruhet çfarëdo për të më nervozuar dhe unë duhet të përgënjeshtroj vazhdimisht. E vërteta është se duhet të disiplinoheni pak, të vendosni një kod dhe të mos shkruani marrëzira. Nëse Real Madrid do të kishte telefonuar, ne do ta dinim, do t’i kishim dëgjuar në një moment, por është e gjitha një marrëzi”, përfundoi ai. “Nuk na kanë telefonuar asnjëherë dhe as agjenti im, që është këtu, nuk ka marrë asgjë, dhe as ne nuk i kemi telefonuar”.
“Mendoni këtë”, vazhdoi më tej duke iu drejtuar gazetarëve, “prej sa kohësh vazhdon kjo histori? Sa do të zgjasë ende? Pastaj më keni dhënë edhe pankinën e Atlético Madrid, në të njëjtën kohë. Djema, më lini hapësirë, sepse ndoshta këto gjëra shkruhen vetëm për të krijuar zhurmë dhe këto zëra janë në qarkullim prej shumë kohësh”.
Stark von Klopp, Klartext und einige Journalisten stehen bedröppelt daneben!
„Wann ist eine Nachricht eine Nachricht?
Da müsst ihr Euch mal ein bisschen disziplinieren und nicht so einen Dreck schreiben.“https://t.co/bML4bqpNnS
— Thomas Boettcher (@tomkat1900) March 24, 2026
Klopp dhe fjalët që ndezën spekulimet: “Si trajner nuk kam mbaruar ende”
Zërat për një rikthim të Jürgen Klopp në pankinë janë shndërruar në hamendësime dhe spekulime pas deklaratave të tij për një mundësi të tillë në të ardhmen. Trajneri, i cili u largua nga posti te Liverpool në fund të sezonit 2023-2024 duke marrë rolin e drejtuesit global të futbollit te Red Bull, kishte lënë një derë të hapur: “Mosha po rritet, por si trajner nuk kam arritur ende në fund. Por nuk kam planifikuar asgjë”. Prej këtej lindën zërat për Realin dhe zemërimi i Klopp.