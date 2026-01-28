“Kjo s’duhej të dilte” – Kim zbulon prapaskenat e sherrit famëkeq

Kim Kardashian ka zbuluar se nëna e saj, Kris Jenner, ishte kategorikisht kundër publikimit të përplasjes fizike mes saj dhe motrës së madhe, Kourtney Kardashian, në reality show-n “Keeping Up With the Kardashians”.
Gjatë premierës së sezonit të 18-të të emisionit, në vitin 2020, Kim dhe Kourtney u përfshinë në një sherr të ashpër para kamerave, i cili u përshkrua nga Khloé Kardashian si “sherri me shpulla”. Incidenti çoi edhe në ndalimin e përkohshëm të xhirimeve.
Në një intervistë të fundit në podcastin “Khloé in Wonderland”, Kim tregoi se Kris Jenner reagoi me panik ndaj mundësisë që episodi të transmetohej.
“Mamaja ishte si: ‘Kjo nuk mund të dalë kurrë në publik’,” rrëfeu Kim. “Ajo ishte shumë e shqetësuar, ndërsa unë i thashë: ‘Ti nuk je pjesë e skenës, kështu që episodi do të transmetohet.’”
Khloé shtoi se Kris kishte thënë se “motrat nuk zihen”, por Kim nuk ishte dakord: “Po, zihen,” tha ajo me ironi.
Kim kujtoi gjithashtu edhe një tjetër përplasje të njohur mes saj dhe Kourtney, lidhur me faktin që të dyja u martuan në Itali — Kim në vitin 2014 me Kanye West, ndërsa Kourtney në vitin 2022 me Travis Barker.
Gjatë një rrëfimi në serialin “The Kardashians” në Hulu, Kim kishte akuzuar Kourtney se po kopjonte stilin e saj të dasmës, përfshirë edhe zgjedhjen e këngëtarit Andrea Bocelli. Kourtney, nga ana tjetër, i kishte thënë Kim se dukej “si e çmendur” për mënyrën se si fliste për konfliktin në intervistat rrëfyese.
“Kur ajo më tha ‘duhet ta heqësh këtë, dukesh keq’, unë i thashë: ‘Perfekt, atëherë le ta lëmë. Do të transmetohet’,” tregoi Kim, duke shtuar se shpesh arrin ta shohë dramën familjare “me syrin e një producenteje”.
Familja Kardashian ka jetuar për më shumë se 15 vite nën vëzhgimin e kamerave, fillimisht me “Keeping Up With the Kardashians” dhe më pas me “The Kardashians”. Khloé Kardashian pranoi se nuk do të donte as ta dinte se çfarë materialesh janë lënë jashtë transmetimit.
“Është e frikshme të mendosh që çdo ditë e jetës sonë është filmuar,” tha ajo.