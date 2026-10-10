Kjo është zëdhënësja e re e Shtëpisë së Bardhë

Donald Trump thuhet se ka zgjedhur Katie Zachariah, avokate dhe analiste me bindje konservatore, me lidhje me lëvizjen MAGA, si sekretaren e re të shtypit të Shtëpisë së Bardhë për të zëvendësuar Caroline Levitt.

Megjithatë, ende nuk është e qartë nëse ajo e ka pranuar ofertën e presidentit të SHBA-së. Caroline Levitt la detyrën gushtin e kaluar për t’u përqendruar te familja e saj, pasi lindi fëmijën e saj të dytë disa muaj më parë.

Sipas New York Times, 41-vjeçarja Katie Zachariah është një komentatore konservatore e cila për një kohë të shkurtër ka punuar për Departamentin e Sigurisë Kombëtare.

Sipas profilit të saj në LinkedIn, ajo punon si konsulente komunikimi në “Trump Media and Technology Group”, e cila drejton Truth Social. Ajo shërbeu për një kohë të shkurtër si sekretare shtypi për ish-Sekretaren e Sigurisë Kombëtare Christie Noem dhe është një kontribuese e shpeshtë në mediat konservatore.

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