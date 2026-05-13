Kirurgu Nikolla Nunka përfundon në spital pasi shfaqi probleme kardiake

Kirurgu që u arrestua për ngacmim seksual ndaj një 21-vjeçareje në Korçë, N.N mësohet se ndodhet në spitalin e Korçës pasi ka shfaqur probleme shëndetësore.
Sipas informacioneve, mjeku ka pasur më herët probleme me zemrën dhe nuk është ndjerë mirë në ambientet e komisariatit, ku është dërguar në urgjencë për kontroll.
Pas vizitës dhe kryerjes së EKG-së, ka rezultuar se ai ka probleme kardiake, ndërsa mjeku kardiolog ka vendosur që N.N të mbahet i shtruar në spital.
Kirurgu po mbahet nën monitorim mjekësor, ndërsa pritet të vendoset në vijim edhe për masën e sigurisë që ishte caktuar për ditën e nesërme, nëse do të zhvillohet në ambientet e spitalit.