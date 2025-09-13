Kirsten Dunst refuzon rikthimin në “Bring It On”

Kirsten Dunst , e cila bëri histori si Torrance Shipman në komedinë e vitit 2000 “Bring It On”, ka bërë të qartë se nuk ka ndërmend të veshë përsëri uniformën e cheerleading, 25 vjet pas premierës së filmit.
Në një intervistë për Entertainment Tonight, Dunst tha: “Lërini gjërat e mira aty ku janë. Nuk kam nevojë të vesh përsëri kostumin e cheerleading-ut. Nuk e di as çfarë mund të bëja—nëse do isha trajnerja apo diçka tjetër? Ta lëmë kështu.”
Në “Bring It On”, Dunst luajti krahas Gabrielle Union, Eliza Dushku dhe Jesse Bradford, në një film që ndiqte dy skuadra të shkollave të mesme të cheerleading-ut, Toros dhe Clovers, teksa përgatiteshin për konkursin kombëtar.
Në vitin 2024, Dunst u shpreh se mund të mendonte për një rikthim nëse do të ishte një projekt që nuk do të ishte “turp” për të. Ajo po ashtu kishte marrë pjesë në një shfaqje të filmit në Hollywood Forever Cemetery në Los Angeles, ku u emocionua dhe përkujtoi se sa e rëndësishme është ky film për fansat.
Pavarësisht se nuk dëshiron të rikthehet në botën e cheerleading-ut, Dunst ka shprehur interesin për të marrë pjesë në një tjetër projekt të madh – filmin për “Minecraft”, duke shpresuar për një mundësi të mirë financiare.
Në një intervistë me Town & Country, aktorja tha se do të doja të realizonte një film ku të mos humbte para, duke shkaktuar të qeshura me humorin e saj.