Kim kritikon Kourtney: I pëlqejnë dramat

Kim Kardashian mendon se Kourtney Kardashian e ka tepruar me reagimin në lidhje me marrëveshjen e saj me Dolce & Gabbana.

Në episodin e së enjtes të “The Kardashians”, Khloé Kardashian dhe Kris Jenner iu bashkuan Kim në Milano, Itali përpara lançimit të koleksionit të saj me dyshen e dizajnit. Megjithatë, pak para shfaqjes së madhe, Khloé zbuloi se Kourtney ishte inatosur me Kim për bashkëpunimin me Dolce & Gabbana vetëm disa muaj pas dasmës së saj, e cila u organizua gjithashtu nga shtëpia e modës. “A e ke parë Kourt?” Khloe e pyeti Kimin, të cilës ajo iu përgjigj: “Jo, është e inatosur me mua? Ajo është e zemëruar me mua??”

“E acaruar me mamin, të gjithë”, zbuloi Khloé, 38 vjeç. Kur Kim pyeti se për çfarë ishte veçanërisht e mërzitur motra e saj më e madhe, ajo tha se kjo lidhej me “besnikëri”. “Kjo është hera e parë që kam dëgjuar që Kourtney është e mërzitur që ne po bëjmë shfaqjen e Dolce”, tha Kim në një rrëfim. “ Unë u thashë mos bëni asgjë që Kourtney veshi në dasmën e saj nga respekti për të.”

42-vjeçarja vazhdoi duke shpjeguar se ajo “iu lut” markës që ta shtynte koleksionin të paktën një vit. Megjithatë, në fund të ditës, sipërmarrësja duhej të bënte atë që ishte më e mira për veten. “Ajo që kuptova në këtë jetë është se të gjithë kanë të vërtetën e tyre se si mendojnë se diçka ka ndodhur dhe është e çuditshme, por gjithçka do të dalë në shfaqje, është terapia jonë,” tha ajo, duke vënë në dukje se drama me motrën e saj “po vinte në momentin më të keq”.