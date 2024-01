Kim Kardashian zbulon pamjen e parë të kostumit të saj, në ‘American Horror Story’

Kim Kardashian po provon sërish aktrimin.

Aktorja e re, 43 vjeçe, e cila së fundmi ka shijuar një udhëtim me ski, është rikthyer në televizion me skenar për një tjetër sezon të American Horror Story.

Ylli i realitetit aktualisht është duke filmuar sezonin e fundit të serialit antologjik në New York, shkruan DailyMail.

Personazhi i saj ishte i veshur me një fund të zi me rrathë të epokës antebelum ndërsa në pjesën e sipërme ishte prej kadifeje të zezë me korse me qafë dhe shpatulla katrore.

Flokët e gjata të errëta të themelueses të “Skims” ishin vendosur nën një çallmë të zezë me disa kaçurrela në ballë.

Krahët e stilit të korbit të zi ishin ngjitur në kokë.

Grimi i saj dukej gati për kamerat, me qerpikë të mëdhenj të trashë dhe një buzë rozë neutrale.