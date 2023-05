Kim Kardashian zbulon dhuratën e veçantë që ua jep fëmijëve për ditëlindje

Kim Kardashian i dhuron secilit prej fëmijëve të saj një letër katër ose pesë faqe në ditëlindjen e tyre çdo vit.

“Është shumë argëtuese të shohësh që nga viti i parë tani,” zbuloi ajo në episodin e fundit të podcast-it “On Purpose with Jay Shetty”. “Njëri prej tyre është pothuajse 10 vjeç. Dhe e di që ata do ta vlerësojnë këtë.” Letrat, shpjegoi ajo përfshijnë “kush janë miqtë e tyre, fjalët] që thonë, ushqimet e tyre të preferuara, të gjitha gjërat që bëjnë dhe një udhëtim të vogël se si është viti”.

Kardashian, e cila ndan katër fëmijë me ish-Kanye West, North, 9, Saint, 7, Chicago, 5 dhe Psalm, 4, shtoi se është kënaqësi të shohësh grumbullin të rritet. “Unë e di që ata do të vlerësojnë gjithçka, edhe nëse mund të kenë menduar se po tregohesha paksa e ashpër me ta,” vazhdoi Kardashian. “Ka netë që qaj derisa më zë gjumi. Si çfarë dreqin po ndodh në shtëpinë time”, i tha ajo Jay. Megjithatë, Kardashians e quajti atë “punën më shpërblyese në të gjithë botën.

Jo të gjithë ishin dashamirës ndaj vështirësive prindërore të Kardashian-it me shumë në mediat sociale duke theksuar se ajo mund të përballojë ndihmën. “Kim ka 4 dado, një të caktuar për çdo fëmijë. Mëmësia nuk është e vështirë. Dadot po rrisin fëmijët e saj. Ajo duhet të ndalojë së provuari të sillet sikur është e klasës së mesme,” komentoi një kritik.”Ajo ka mbështetjen e Nannie-s dhe shumë mbështetje në krahasim me një grua mesatare, dhe megjithatë ajo ende ankohet,” ra dakord një i dytë.