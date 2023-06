Kim Kardashian zbulon detaje nga romanca me partnerin e ri

Kim Kardashian ka folur sërish për partnerin e saj më të ri.

Gjatë episodit të së enjtes të “Kardashians”, themeluesja e Skims u tregua e sinqertë për vështirësinë e takimit në sytë e publikut ndërsa drekonte me Scott Disick.

“Nuk të kam parë asnjëherë në ndonjë takim”, i tha Disick Kardashian. “Epo, është thjesht e vështirë,” u përgjigj ajo. “Pas dyerve, nuk mund të dal. Është disi e sikletshme.” “Problemi qëndron se nëse të shohin me dikë dhe lidhja nuk ju funksionon , ti do qëndrosh pak më gjatë me të sepse ndihesh keq që përfundoi kaq shpejt,” vazhdoi ajo.

Gjatë një rrëfimi, Kim shpjegoi se gjatë gjithë kohës së saj me Pete Davidson, njerëzit e bënin të dukej si “një marrëdhënie shumë serioze” kur në realitet, ajo thjesht po përpiqej të kalonte një kohë të mirë. “Unë thjesht dua të kaloj kohë mirë fshehurazi,” shtoi sipërmarrësja.

Dhe rezulton se ajo ka qenë fshehurazi me një burrë të ri, të cilin Disick e quajti “Fred”. Kardashian shpjegoi se miqtë e saj e lidhën atë me “Fred” dhe dyshja dolën në një takim në një klub në New York City – ku ajo dhe Davidson kishin “darka sekrete”.