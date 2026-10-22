Kim Kardashian thyen heshtjen për Lewis Hamilton: “Jam vërtet e lumtur”

Kim Kardashian duket se nuk po e fsheh më aq shumë lumturinë në jetën sentimentale.
Ylli i reality show-t ka bërë referencat e para për partnerin e saj, pilotin e Formula 1, Lewis Hamilton, gjatë episodit më të fundit të “The Kardashians”.
Në episodin e transmetuar më 22 tetor, Kim nuk ia përmendi drejtpërdrejt emrin, por disa batuta dhe komente të saj u interpretuan si aludime për lidhjen e tyre.
Gjatë një bisede me nënën e saj, Kris Jenner, dhe motrën Khloé Kardashian, Kim përmendi se ka 44% prejardhje britanike.
Në një moment, ajo bëri një koment me humor, duke lënë të kuptohet se shifra kishte një domethënie të veçantë për ata që e kuptonin referencën. Numri 44 është pikërisht ai që Hamilton përdor në makinën e tij të garave.
Por kjo nuk ishte e vetmja herë që Kim la të kuptohej se është në një lidhje të lumtur.
Gjatë xhirimeve të filmit të saj të ardhshëm, “The Fifth Wheel”, Kim bisedoi me kolegen Nikki Glaser për listën e cilësive që dëshiron te partneri ideal.
Ajo tregoi se kishte përpiluar një listë me rreth 55 cilësi dhe, në një bisedë private me Glaser, zbuloi se personi me të cilin po shoqërohet i plotësonte të gjitha kriteret.
Në fund të episodit, Kim foli edhe për mënyrën se si ndihet në këtë marrëdhënie.
“Jam vërtet, vërtet e lumtur”, u shpreh ajo, duke shtuar se për momentin preferon të mos zbulojë më shumë detaje.
Ajo pranoi se të kuptosh se partneri përputhet me gjithçka që ke dëshiruar është një ndjesi e jashtëzakonshme.
Kim Kardashian dhe Lewis Hamilton janë përfolur për një lidhje romantike që prej shkurtit të vitit 2026, pasi njiheshin prej vitesh.
Që nga ajo kohë, dyshja është shfaqur gjithnjë e më shpesh së bashku. Kim madje mori pjesë edhe në Çmimin e Madh të Formula 1 në Singapor në fillim të këtij muaji, për të mbështetur pilotin britanik.
Sipas burimeve të cituara nga revista People, marrëdhënia e tyre karakterizohet nga qetësia dhe përputhja në synimet personale e profesionale.
Pas martesës me Kanye West, me të cilin ka katër fëmijë, dhe lidhjeve të tjera publike, Kim duket se po përjeton një kapitull të ri sentimental.