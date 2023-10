Kim Kardashian shpjegoi pse ajo dhe Tristan Thompson janë kaq të afërt pavarësisht historisë së tij me Khloé

“Kur më pa që po luftoja me fëmijët e mi, u ngrit. Ai filloi të shfaqej në lojëra, ai e merr Saint, e çon në darkë, “tha Kim për Tristan.

Khloé dhe Tristan u takuan midis 2016 dhe 2021 dhe mirëpritën vajzën e tyre të parë, True, në vitin 2018. Ai u kap duke e tradhtuar atë shumë herë gjatë marrëdhënies së tyre të turbullt.Megjithatë, Kim ka mbetur shumë e afërt me Tristanin dhe ka bërë disa paraqitje publike me të edhe pasi skandali i tij i atësisë e la Khloé-n “të traumatizuar”.

Në episodin e kësaj jave të The Kardashians, Kim pyetet nga një producent jashtë kameras, “Ku është marrëdhënia juaj me Tristan?”

Menjëherë duke pritur reagimin e shikuesve në shtëpi, Kim përgjigjet: “Uh, unë e di që ju do të më urreni për këtë, dhe do të na urreni dhe do të mendoni se është Khloé çfarëdo qoftë,” përpara se të vazhdojë të përshkruajë Tristanin si “Një mik kaq i mirë.”

“Ai është një mik kaq i mirë dhe është një baba aq i mirë, por ai thjesht nuk mund ta merrte atë në atë fushë, si për shembull, të qenit një i dashur besnik,” thotë ajo.

Kim vazhdon të tregojë se Tristan “u ngrit” dhe e ndihmoi atë kur e pa atë “duke luftuar” me fëmijët e saj, domethënë pasi u nda nga ish-i i saj, Kanye West.

Kim paraqiti kërkesën për divorc nga Ye – me të cilin ka katër fëmijë – në shkurt 2021. Fillimisht gjërat mbetën miqësore mes tyre, por ata përfundimisht u përplasën pasi Ye kritikoi vazhdimisht stilin e saj të prindërimit dhe marrëdhënien e saj të re me Pete Davidson, e cila zgjati nëntë muaj. . Pas një beteje të zgjatur publike, divorci u finalizua përfundimisht në nëntor 2022.

“Dhe [ai] gjithmonë do të vijë në mbrojtjen time – veçanërisht nëse ka të bëjë me mua dhe ish-in tim. Dhe këtë nuk e kam harruar kurrë”, shton ajo. “Pra, është sikur, unë kurrë nuk do të flak dikë dhe do të veproj sikur nuk mendoj se ai mund të rritet dhe të evoluojë.”