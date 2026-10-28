Kim Kardashian rrëfen momentet e fundit me të atin: Fjalët që nuk do t’i harrojë kurrë

Kim Kardashian ka rrëfyer detaje prekëse nga biseda e fundit me të atin, Robert Kardashian, pak para se ai të ndërronte jetë në vitin 2003. Në biografinë e re Citizen Kim: The Woman Who Created the Future, ylli televiziv kujton fjalët e të atit, të cilat thotë se nuk do t’i harrojë kurrë.
Në atë kohë, Kim ishte vetëm 22 vjeçe, kurse babai i saj po përballej me ditët e fundit të jetës, pas diagnostikimit me kancer të ezofagut.
“Gjëja e fundit që më tha babai im ishte: ‘E di që do të jesh mirë, mund ta shoh. Është sikur mund të shoh se si do të jetë e gjithë jeta jote’”, kujton Kim në librin e shkruar nga gazetari Jonathan Van Meter.
Ajo tregon se i ati nuk ishte plotësisht i vetëdijshëm gjatë gjithë kohës, por një moment i veçantë i ka mbetur i gdhendur në kujtesë.
“Ai vendosi dorën mbi këmbën time. Nuk do ta harroj kurrë. Isha shtrirë pranë tij në divan dhe po shikonim një film. Ishim të mbështetur pranë njëri-tjetrit dhe ai më tha: ‘Ti do të jesh mirë. Por kujdesu edhe për të tjerët. Dhe sigurohu që vëllai yt të jetë mirë’”, rrëfen ajo.
Kim ka ndarë gjithashtu momentin e dhimbshëm kur i tha lamtumirën babait të saj. Ajo kujton se Roberti nuk mund të komunikonte më dhe se gjendja e tij shëndetësore ishte përkeqësuar ndjeshëm.
“E dija që shenjat e tij jetësore ishin pothuajse drejt fundit. Gjëja e fundit që i thashë ishte: ‘Babi, faleminderit shumë për gjithçka që më ke mësuar, që nga mënyra se si të jem një njeri i mirë, deri te mënyra se si më ndihmoje me detyrat e shkollës. Gjithçka që do të bëj një ditë me fëmijët e mi, do ta ndërtoj mbi mësimet e tua dhe do t’ua përcjell edhe atyre’”, kujton ajo.
Sipas Kim-it, pas kësaj, një pastor u kërkoi familjarëve të përshëndeteshin me Robertin, pasi fundi ishte afër. Ajo u largua nga shtëpia dhe shkoi te mikesha e saj Brandy Norwood. Rreth 30 minuta më vonë, mori telefonatën që i konfirmoi vdekjen e të atit.
Robert Kardashian, avokat i njohur dhe një nga figurat kryesore të ekipit mbrojtës të O.J. Simpson, ndërroi jetë në shtator të vitit 2003, në moshën 59-vjeçare, vetëm tetë javë pasi u diagnostikua me kancer të ezofagut.
Ai ishte babai i Kourtney, Kim, Khloé dhe Rob Kardashian, nga martesa me Kris Jenner, e cila përfundoi në vitin 1991.