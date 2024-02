Kim Kardashian rikthehet me ish partnerin?

Kim Kardashian dhe Odell Beckham Jr. kanë nxitur aludimet për romancë.

Dyshja u panë duke ndjekur ceremoninë e Jay-Z para Grammys në West Hollywood të premten mbrëma në të njëjtën kohë.

Kardashian, mbërriti me motrën e saj më të vogël Khloé Kardashian, sipas TMZ, ndërsa Beckham Jr.u shfaq vetëm.

Themeluesja e SKIMS dhe lojtari i Baltimore Ravens patën një moment privat në garazhin e parkimit së bashku, por nuk u konfirmua.

Range Rover-i luksoz i Kim-it u fotografua duke u larguar nga festa rreth orës 1:30 të mëngjesit, por ajo nuk u pa brenda për shkak të xhamave të errët të automjetit.

Ata u përfolën për herë të parë për romancë në shtator të vitit 2023, kur një burim i tha Page Six se ata ishin parë së bashku dhe shpesh në grupe miqsh.

Ata ringjallën spekulimet për lidhje kur ylli i “Kardashians” mori pjesë në festën e ditëlindjes së 31-të të Beckham Jr. në New York City në nëntor 2023.

Ajo gjithashtu festoi me të në festën e 30-vjetorit të tij një vit më parë.

Nëse ata janë duke u takuar, nuk do të ishte lojtari i parë i NFL-së me të cilin Kim ka patur romancë dashurie

Ajo filloi të shihte yllin e atëhershëm të New Orleans Saints, Reggie Bush në vitin 2007 dhe ai madje u shfaq në shfaqjen e familjes së saj, “Keeping Up with the Kardashians”. Ata u ndanë në vitin 2010.

Kim, u martua më pas me Kanye West në 2014 pasi mirëpriti vajzën e tyre, North West, në qershor 2013.

Kim dhe reperi u divorcuan në vitin 2022 dhe ajo vazhdoi me komedianin Pete Davidson.

Ndërkohë, Beckham Jr. thuhet se u nda nga e dashura e tij dhe nëna e fëmijës së tyre, modelja Lauren Wood, në fillim të vitit 2023.