Kim Kardashian reagon pas kritikave për pjesëmarrjen në “AHS”

Pjesëmarrja e Kim Kardashian në “American Horror Story” mund të jetë i diskutueshëm, por ajo është në gjendje të përballojë sfidën. Kim mbrojti rolin e saj të parë të madh të aktrimit ndërsa fliste për Variety në Met Gala të së hënës 2023 në New York City.

“Ne do fillojmë të xhirojmë skenat e mia në fund të këtij muaji,” zbuloi ajo. “Por prodhimi ka filluar tashmë, dhe unë jam shumë e emocionuar. “Është vërtet kënaqësi të dalësh jashtë zonës tënde të rehatisë dhe të provosh diçka të re dhe të rritesh Jam shumë e emocionuar për përvojën.” Kardashian sqaroi se “sigurisht” po merr mësime aktrimi për t’u përgatitur për sezonin 12 të serialit antologjik.

Pasi u publikua lajmi muajin e kaluar se sipërmarrësja po i bashkohej shfaqjes, Patti LuPone dhe shumë personazhe u zemëruan. “Nuk më pëlqen”, tha legjenda e Broadway-it, 74 vjeç, gjatë një paraqitjeje të fundit të “Watch What Happens Live with Andy Cohen”, duke akuzuar Kardashian se ka marrë role nga aktorë me përvojë. “Më falni, më falni, Kim. E di, çfarë po bën me jetën tënde?, “tha LuPone.

Më vonë në të njëjtin muaj, Sharon Stone mori pjesë, duke shkruar në një koment në Instagram se aktorët kanë “studuar” dhe “vuajtur” për punën e tyre. “Mund të mos jetë një operacion në tru, por ne e vlerësojmë artin tonë,” shkroi aktorja e “Basic Instinct”. “Dhjetë mijë orë; është një gjë.”

Bashkë-krijuesi i “AHS” Ryan Murphy, megjithatë, ka shprehur vetëm entuziazëm që ka Kardashian në bord. “Kim është ndër yjet më të mëdhenj dhe më të ndritur të televizionit në botë dhe ne jemi të emocionuar ta mirëpresim atë në familjen ‘AHS’”, tha shkrimtari, për Hollywood Reporter.“Halley Feiffer ka shkruar një rol argëtues, elegant dhe në fund të fundit tmerrues veçanërisht për Kim,” vazhdoi ai.