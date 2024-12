Kim Kardashian në një romancë të re dashurie

Kim Kardashian po “takon dikë të ri” muaj pas romancës së saj me Odell Beckham Jr.

Një burim zbuloi për Us Weekly të mërkurën se nëna e katër fëmijëve “ka filluar të takohet me dikë të ri”, por “po e mban shumë të fshehtë”.

Megjithatë, duket se fansat nuk do ta shohin atë me dikë të famshëm pasi burimi ngacmoi se Kardashian, 44 vjeç, më parë “tha se personi tjetër me të cilin do të takohet do të jetë dikush që nuk është i famshëm”.

Romanca e re e themelueses së Skims vjen tetë muaj pasi ajo me Beckham Jr. u ndanë” Edhe pse të dy nuk u fotografuan në takime, ata morën pjesë në të njëjtat festa gjatë gjithë kohës së tyre. Ajo madje u shfaq në festën e ditëlindjes së tij në nëntor 2023.

Para Beckham Jr., Kardashian ishte në lidhje me Pete Davidson nga nëntori 2021 deri në gusht 2022 dhe ishte e martuar me West nga maji 2014 deri në nëntor 2022. Reperi që atëherë ka vazhduar me Bianca Censori, me të cilën u martua në dhjetor 2022.